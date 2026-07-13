Desgarro aórtico, causa de la muerte súbita del senador Lindsey Graham

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El senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, habla con la prensa en el Capitolio, el 8 de mayo de 2012, en Washington. (AP Foto/Susan Walsh, Archivo) AP

La aorta es la arteria más grande del cuerpo humano, una autopista que va desde el corazón y se extiende a través del abdomen, llevando sangre rica en oxígeno al resto del cuerpo a medida que otras arterias se desprenden de ella.

Lo que los médicos conocen como una disección aórtica ocurre cuando un desgarro en su revestimiento interno permite que la sangre se filtre rápidamente entre las demás capas, según la Asociación Estadounidense de Cardiología. Eso reduce el flujo sanguíneo hacia órganos vitales y, en ocasiones, puede provocar una ruptura que derrama sangre en los tejidos aledaños. A menudo puede ser causada por un aneurisma aórtico, un punto debilitado en la arteria que puede inflarse.

Los factores de riesgo incluyen una presión arterial alta, elevados niveles de colesterol que endurece las arterias —lo que se conoce como aterosclerosis— y el tabaquismo. Es más común en personas de edad avanzada, pero también puede ser causada por ciertas afecciones genéticas en personas más jóvenes.

Un informe preliminar del médico forense compartido por la oficina de Graham indicó que la disección aórtica estaba relacionada con el endurecimiento de arterias.

Los síntomas tienden a aparecer de forma repentina: un dolor intenso y punzante, a menudo en el pecho o la espalda, pero a veces en el cuello, la mandíbula o el abdomen, dependiendo de en qué parte de la aorta se produjo el desgarro. Según la asociación de cardiología, la persona también puede perder el conocimiento de manera súbita, tener la piel fría y húmeda o sudorosa, experimentar síntomas similares a los de un derrame cerebral, como debilidad repentina en un lado del cuerpo, o mostrar señales de shock, entre ellas frecuencia cardíaca acelerada o confusión.

El tratamiento rápido mejora las probabilidades de supervivencia. Dependiendo del lugar del desgarro y de su magnitud, los cirujanos pueden intentar repararlo o colocar un parche en la sección desgarrada de la aorta.

—- El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. La AP es la única responsable de todo el contenido. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP