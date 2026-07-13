NUEVO GOLPE AL APARATO DEL RÉGIMEN: EEUU golpea al Ministerio del Turismo, Comercio Exterior y sanciona a las Brigadas de Respuesta Rápida

El Departamento del Tesoro amplió este lunes la ofensiva de sanciones contra La Habana al incluir en la lista SDN a organismos represivos, ministerios y empresas estatales clave. La medida apunta tanto a herramientas de control interno como a fuentes de financiamiento del régimen cubano.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos amplió este lunes su lista de sanciones contra el régimen cubano al añadir 10 entidades a la Lista de Nacionales Especialmente Designados, conocida como SDN .

La acción fue ejecutada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC , bajo el programa CUBA-EO14404 , creado a partir de la Orden Ejecutiva 14404 firmada por Donald Trump el 1 de mayo de 2026.

La nueva ronda combina dos objetivos: castigar estructuras represivas utilizadas contra la población y cerrar fuentes de financiamiento vinculadas al aparato estatal y militar cubano.

Entre las entidades sancionadas figuran las Brigadas de Respuesta Rápida , conocidas en Cuba como BRR.

Trabajadores retiran el letrero del Hotel Grand Aston en La Habana, Cuba, el viernes 5 de junio de 2026. (Foto AP/Ramón Espinosa)

Estas estructuras fueron creadas en junio de 1991 y han sido señaladas durante décadas por participar en actos de repudio, hostigamiento, golpizas y operaciones de intimidación contra opositores, activistas, periodistas independientes y manifestantes.

Las BRR tuvieron un papel visible durante la represión de las protestas del 11 de julio de 2021, cuando grupos afines al régimen atacaron a manifestantes en distintas ciudades del país.

Un trabajador descarga cajas de fruta en un mercado estatal en La Habana, Cuba, el miércoles 17 de junio de 2026. (Foto AP/Jorge Luis Baños) AP

Milicias de Tropas Territoriales también sancionadas

La lista incluye además a las Milicias de Tropas Territoriales, MTT, creadas en enero de 1980.

Las MTT forman parte del esquema de defensa interna del régimen y han sido utilizadas como estructura de movilización política y militar en respaldo al Partido Comunista.

Su inclusión en la lista SDN refuerza el mensaje de Washington: no solo serán sancionadas empresas que financian al régimen, sino también organizaciones que puedan servir como herramientas de control y represión.

Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana bajo sanciones

OFAC también designó a la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, ACRC.

Aunque oficialmente se presenta como una organización de veteranos, activistas y organizaciones de derechos humanos la han señalado por participar en actos de repudio, amenazas y agresiones físicas contra ciudadanos críticos del régimen.

Su inclusión en la lista SDN apunta al entramado de organizaciones parapolíticas que el Gobierno cubano utiliza para proyectar apoyo popular y presionar a disidentes.

Varias personas empujan un coche clásico americano averiado junto a un montón de basura en La Habana, Cuba, el miércoles 17 de junio de 2026. (AP Foto/Jorge Luis Banos) AP

Golpe al Ministerio de Turismo

Una de las designaciones más relevantes es la del Ministerio de Turismo de Cuba, MINTUR.

El turismo ha sido durante años una de las principales fuentes de divisas del régimen cubano, aunque el sector atraviesa una crisis profunda por la caída de visitantes, baja ocupación hotelera, apagones, escasez de combustible y deterioro de los servicios.

La sanción al MINTUR tiene fuerte carga política y económica porque apunta a una de las vitrinas internacionales del régimen y a un sector donde el aparato militar, a través de GAESA, mantiene una presencia decisiva.

GEMAR y GECOMEX, dos piezas del comercio estatal

La nueva ronda también sanciona al Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario, GEMAR, y al Grupo Empresarial del Comercio Exterior, GECOMEX.

GEMAR está vinculado al transporte marítimo y portuario, un sector clave para importaciones, exportaciones, logística y abastecimiento.

GECOMEX opera en el área del comercio exterior, una función estratégica en una economía altamente dependiente de importaciones y de operaciones controladas por el Estado.

Por su relevancia, OFAC emitió una guía específica para el cierre ordenado de ciertas transacciones con estas entidades hasta el 12 de agosto de 2026.

ANTEX, una empresa vinculada a GAESA

Otra entidad incluida es Corporación Antillana Exportadora S.A., conocida como ANTEX.

OFAC la identifica como una empresa estatal vinculada a GAESA, el conglomerado militar que controla sectores estratégicos de la economía cubana.

La inclusión de ANTEX refuerza el cerco financiero contra el aparato económico-militar del régimen, ya golpeado por sanciones previas contra GAESA, su dirección y empresas relacionadas.

Para Washington, GAESA representa el centro financiero de la élite cubana.

OSDE Caudal también entra en la ofensiva

La Organización Superior de Dirección Empresarial Caudal S.A., conocida como OSDE Caudal o Grupo Caudal, también fue incluida en la lista.

Caudal opera como estructura empresarial estatal y forma parte del sistema de dirección económica del régimen.

Su sanción se interpreta como otro intento de bloquear redes que permiten al Estado cubano mover recursos, administrar activos y sostener operaciones económicas bajo control gubernamental.

COREYDAN y ENETEC: sanciones al sector de combustibles

OFAC también sancionó a COREYDAN S.A. y ENETEC S.A., dos entidades vinculadas al comercio mayorista de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos.

Estas designaciones llegan en medio de una crisis energética extrema en Cuba, con apagones nacionales, falta de combustible, generación distribuida paralizada y termoeléctricas en estado crítico.

Washington busca presionar las estructuras que permiten al régimen acceder, distribuir o administrar recursos energéticos en medio de una política de máxima presión.

Qué implica entrar en la lista SDN

Cuando una entidad entra en la lista SDN, sus propiedades e intereses en propiedades bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados.

Además, las personas y empresas sujetas a la jurisdicción de Estados Unidos tienen prohibido realizar transacciones con esas entidades, salvo autorización específica de OFAC.

La medida también puede generar riesgo de sanciones secundarias para personas o instituciones extranjeras que mantengan operaciones significativas con entidades designadas.

Período de cierre para GECOMEX y GEMAR

OFAC aclaró que no tiene intención de sancionar a personas no estadounidenses, incluidas instituciones financieras extranjeras, por transacciones ordinarias y necesarias para liquidar operaciones con GECOMEX y GEMAR hasta el 12 de agosto de 2026.

Ese período de cierre no equivale a una autorización para nuevos negocios.

Es una ventana limitada para desmontar operaciones ya existentes y evitar que empresas extranjeras queden atrapadas de inmediato por las nuevas sanciones.

La Orden Ejecutiva 14404 como marco de presión

Esta ronda se apoya en la Orden Ejecutiva 14404, firmada por Trump el 1 de mayo de 2026.

Esa orden amplió el marco de sanciones contra personas, entidades y sectores vinculados al régimen cubano, especialmente aquellos relacionados con represión, defensa, energía, minería, finanzas y amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos.

También introdujo un mayor riesgo para actores extranjeros que operen con entidades sancionadas.

Una ofensiva progresiva desde mayo

Las sanciones de este lunes forman parte de una ofensiva sostenida de Washington contra La Habana.

Desde mayo, la administración Trump ha ido incorporando a la lista SDN entidades estatales, organismos de seguridad, estructuras de masas, empresas energéticas y componentes del aparato económico-militar.

La estrategia busca aumentar gradualmente el costo de operar con el régimen cubano y aislar a las estructuras que Washington considera responsables de represión, financiamiento opaco y amenazas regionales.

Represión y financiamiento: doble objetivo de Washington

La nueva ronda tiene un diseño claro.

Por un lado, sanciona herramientas de represión como las BRR, las MTT y la ACRC.

Por otro, golpea estructuras económicas como MINTUR, GEMAR, GECOMEX, ANTEX, OSDE Caudal, COREYDAN y ENETEC.

El mensaje del Departamento de Estado es que la presión no se limita a policías o militares, sino que alcanzará también a las fuentes de financiamiento que sostienen al régimen.

Un golpe al relato de normalidad económica

La Habana ha intentado proyectar una imagen de apertura mediante reformas económicas, nuevos espacios para el sector privado, banca privada, inversión extranjera y cambios en el comercio.

Pero Washington sostiene que esas medidas son insuficientes si no vienen acompañadas de apertura política, liberación de presos políticos y garantías de derechos humanos.

La sanción al MINTUR y a grupos estatales de comercio exterior golpea precisamente esa narrativa de normalización económica.

El turismo en plena caída

La sanción al MINTUR llega en un momento crítico para el turismo cubano.

El sector registra una fuerte caída de visitantes, baja ocupación hotelera, cancelaciones de operadores, escasez de combustible y deterioro de servicios.

Para el régimen, el turismo ha sido durante décadas una fuente clave de divisas.

Para el exilio y críticos de La Habana, también ha sido un canal de financiamiento para GAESA y para estructuras controladas por la cúpula militar.

Cuba probablemente denunciará “agresión económica”

Aunque La Habana no había reaccionado de inmediato a todos los detalles de esta nueva ronda, es previsible que el régimen denuncie las sanciones como parte de una política de asfixia económica.

El Gobierno cubano suele presentar estas medidas como una agresión destinada a provocar hambre, apagones y malestar social.

Washington, en cambio, afirma que las sanciones buscan castigar a la élite y a las estructuras que reprimen al pueblo, no a la población civil.

Impacto para empresas extranjeras

La designación de GEMAR, GECOMEX y otras entidades estatales puede generar preocupación entre empresas extranjeras que todavía mantienen vínculos comerciales con Cuba.

Las compañías deberán revisar contratos, pagos, bancos intermediarios, logística, transporte, seguros y relaciones con entidades que ahora figuran en la lista SDN.

El riesgo de sanciones secundarias puede acelerar la salida de operadores o reducir aún más la disposición de empresas internacionales a hacer negocios con la isla.

Una advertencia para bancos y navieras

Las sanciones contra GEMAR y GECOMEX tienen especial relevancia para bancos, navieras, aseguradoras, intermediarios comerciales y proveedores de servicios logísticos.

Cualquier operación con entidades designadas puede exponer a instituciones extranjeras a revisiones, bloqueos o sanciones.

El mensaje de OFAC es claro: las actividades de liquidación deben ser limitadas, ordinarias, necesarias y dentro del plazo establecido.

La presión aumenta en medio de la crisis interna

La nueva ronda llega en un momento de extrema vulnerabilidad para el régimen.

Cuba atraviesa apagones prolongados, colapsos del SEN, escasez de combustible, falta de alimentos, caída del turismo, protestas callejeras y fuerte presión diplomática tras el quinto aniversario del 11J.

Washington parece aprovechar ese contexto para intensificar la presión contra estructuras que considera pilares del poder cubano.

Un nuevo golpe al aparato del régimen

Con estas designaciones, Estados Unidos amplía el cerco sobre el aparato represivo, económico y logístico del régimen cubano.

La inclusión de las Brigadas de Respuesta Rápida tiene un alto valor simbólico por su papel en actos de repudio y represión callejera.

La sanción al MINTUR y a empresas estatales golpea fuentes de divisas.

La designación de ANTEX refuerza el aislamiento de GAESA.

Y las medidas contra entidades de combustible y transporte apuntan a sectores estratégicos en plena crisis energética.