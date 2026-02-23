americateve

Maduro

Suiza congela USD 880 millones ligados a Maduro tras su captura por narcotráfico y corrupción

Suiza bloqueó 880 millones de dólares vinculados a Nicolás Maduro y su entorno para impedir fuga de fondos y garantizar su devolución al pueblo venezolano

Maduro DEA

SUIZA CONGELA USD 880 MILLONES VINCULADOS A MADURO Y SU CÍRCULO CERCANO

Medida preventiva tras la captura

El gobierno de Suiza confirmó el congelamiento de 687 millones de francos suizos (unos 880 millones de dólares) en activos vinculados a Nicolás Maduro y a miembros de su entorno.

La decisión fue adoptada por el Consejo Federal de Suiza como medida preventiva tras la captura del exmandatario venezolano el pasado 3 de enero y su traslado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico y corrupción.

Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores suizo a AFP, los fondos fueron reportados por intermediarios financieros a la Oficina de Información sobre Blanqueo de Capitales tras la entrada en vigor de la orden de congelamiento el 5 de enero.

maduro Nueva York I

Marco legal y alcance

La acción se sustenta en la Ley Federal sobre el Congelamiento y la Restitución de Bienes Ilícitos (FIAA), que permite bloquear activos de personas políticamente expuestas en el extranjero.

El congelamiento afecta a 21 de las 37 personas identificadas en la ordenanza suiza sobre Venezuela, aunque las autoridades no revelaron nombres por motivos legales.

Dos tercios de los fondos ya estaban bajo investigación penal antes de la nueva ordenanza, mientras que unos 239 millones de francos suizos fueron bloqueados tras la entrada en vigor de la regulación ampliada.

¿Qué pasará con el dinero?

Las autoridades suizas indicaron que los fondos permanecerán congelados hasta que se determine su origen.

En caso de confirmarse que provienen de actividades ilícitas, Suiza aseguró que buscará su devolución “en beneficio del pueblo venezolano” bajo mecanismos legales y supervisión internacional.

La medida no afecta a figuras del actual gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, sino que se centra en allegados del exmandatario y exfuncionarios señalados por corrupción.

Protección del sistema financiero

Suiza destacó que el objetivo principal es impedir la fuga de capitales sospechosos y preservar la integridad de su sistema financiero.

La decisión amplía sanciones impuestas desde 2018 bajo la Ley de Embargo y refuerza la postura helvética contra el lavado de dinero vinculado a regímenes autoritarios.

