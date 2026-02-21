americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Al menos 379 presos por razones políticas solicitan amnistía en Venezuela y esperan su liberación

CARACAS (AP) — Tras la aprobación de la Ley de Amnistía en Venezuela, al menos 379 pedidos para acogerse a sus beneficios fueron presentados, según autoridades del país sudamericano, mientras organismos de defensa de derechos humanos verificaban el sábado las excarcelaciones derivadas de la nueva normativa.

Familiares de detenidos que, afirman, se encuentran retenidos por motivos políticos esperan afuera de El Helicoide, sede del servicio de inteligencia de Venezuela y centro de detención, luego que la Asamblea Nacional aprobara un proyecto de ley de amnistía en Caracas, Venezuela, el jueves 19 de febrero de 2026. (Foto AP/Cristian Hernandez)
Familiares de detenidos que, afirman, se encuentran retenidos por motivos políticos esperan afuera de El Helicoide, sede del servicio de inteligencia de Venezuela y centro de detención, luego que la Asamblea Nacional aprobara un proyecto de ley de amnistía en Caracas, Venezuela, el jueves 19 de febrero de 2026. (Foto AP/Cristian Hernandez) AP

El legislativo aprobó el jueves la nueva ley para la liberación masiva de presos por motivos políticos y que aplicará para dirigentes opositores, sindicalistas, activistas de derechos humanos, estudiantes, académicos y periodistas, entre otros, detenidos durante meses o incluso años.

El presidente de la Comisión Especial para el seguimiento de la Ley de Amnistía, Jorge Arreaza, señaló el viernes por la noche en la televisión estatal que se han recibido 379 pedidos de amnistía y que las excarcelaciones de los solicitantes se producirán entre el viernes y sábado. El sistema de justicia tiene 15 días para que se den las liberaciones, de acuerdo con la ley.

Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal, una de las organizaciones civiles que monitorea la situación de los presos en Venezuela, indicó el sábado a The Associated Press que hasta el momento se registran “algunos liberados en el estado de Barinas”, en el suroeste del país, pero el proceso de verificación de excarcelaciones por amnistía continuaba, precisó.

La nueva ley excluye a los condenados por homicidio, narcotráfico, violaciones graves de derechos humanos y rebelión militar.

“Es discriminatorio e inconstitucional excluir de la amnistía a militares presos y perseguidos políticos”, reclamó el sábado en X el presidente del Foro Penal, Alfredo Romero. Sin ello “no puede hablarse de convivencia nacional”, subrayó.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela desde el 5 de enero —tras la intervención militar estadounidense que terminó con la captura del expresidente Nicolás Maduro y su esposa —, aspiró que la ley sirva para impulsar el diálogo en el país y reparar las heridas por la confrontación política en el país sudamericano desde la llegada al poder del fallecido presidente socialista Hugo Chávez en 1999.

La organización civil Justicia, Encuentro y Perdón cifró en 459 las excarcelaciones de detenidos por motivos políticos, entre el 8 de enero y el 20 de febrero.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

ARCHIVO – El príncipe Andrés sale de la catedral de St. Giles tras la llegada del féretro con los restos de su madre, la reina Isabel, en Edimburgo, Escocia, el 12 de septiembre de 2022. (AP Foto/Petr David Josek, Archivo)

Policía británica detiene al expríncipe Andrés por presunta conducta indebida en cargo público

El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Destacados del día

Apagón masivo deja media Habana a oscuras tras falla en subestaciones en plena crisis eléctrica

Apagón masivo deja media Habana a oscuras tras falla en subestaciones en plena crisis eléctrica

El presidente Donald Trump anuncia nuevos aranceles a varios países durante un evento en la Rosaleda de la Casa Blanca, el 2 de abril de 2025, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo)

¿Qué aranceles anuló la Corte Suprema de EEUU? Esto es lo que hay que saber

Trump impone arancel global del 10% tras revés de la corte SUPREMA y reactiva tensión comercial mundial
ULTIMA HORA

Trump impone arancel global del 10% tras revés de la corte SUPREMA y reactiva tensión comercial mundial

MINREX niega diálogo entre Marco Rubio y El Cangrejo y califica reportes como especulación

MINREX niega diálogo entre Marco Rubio y "El Cangrejo" y califica reportes como especulación

ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter