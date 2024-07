Steve Bannon, exaliado de Trump, llega a prisión para cumplir sentencia por desacato

ARCHIVO - Steve Bannon comparece en una corte de Nueva York, el 12 de enero de 2023. (Steven Hirsch/New York Post via AP, Pool, File)

Steve Bannon llega a la Institución Correccional de Danbury en Connecticut, el 1 de julio del 2024. (Foto AP/Julia Nikhinson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.