Senador Mitch McConnell respalda candidatura de Trump a pesar de haberlo repudiado antes

ARCHIVO - El entonces presidente Donald Trump, izquierda, y el líder de la mayoría en el Senado, el republicano Mitch McConnell, se saludan en un acto electoral en Lexington, Kentucky, 4 de noviembre de 2019. McConnell ha respaldado la candidatura presidencial de Trump en un anuncio el miércoles 6 de marzo de 2024. Es un giro notable para McConnell, quien denunció las acciones "repudiables" de Trump durante el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. (AP Foto/Timothy D. Easley, File) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.