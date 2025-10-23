Senado de EEUU rechaza dos proyectos para pagar a empleados, uno demócrata y uno republicano

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano por Luisiana Mike Johnson, en el Capitolio en Washington el 23 de octubre del 2025. (AP foto/J. Scott Applewhite) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Con personal no remunerado y fuerzas del orden público cerca, los republicanos objetaron cuando los demócratas propusieron una votación a voz sobre su legislación para pagar a todos los trabajadores federales y evitar despidos masivos por parte de la administración del presidente Donald Trump . Luego, los demócratas derrotaron por 54-45 un proyecto republicano para pagar a los empleados que están trabajando y no están en licenci,.

El pulso al día 23° del cierre se produce mientras los dos partidos están en un prolongado estancamiento sin señales de ceder. Los demócratas dicen que no votarán para reabrir el gobierno hasta que los republicanos negocien con ellos sobre la extensión de los subsidios que están por expirar bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Los republicanos se niegan a negociar sobre los subsidios hasta que los demócratas voten para reabrir el gobierno. Trump está mayormente desentendido y se dirige a Asia en los próximos días.

El proyecto republicano, del senador Ron Johnson de Wisconsin, pagaría a los trabajadores "exceptuados" que aún tienen que ir a trabajar durante el actual cierre del gobierno y cualquier cierre futuro. "Pondría fin para siempre a esta tendencia de que los trabajadores federales estén pagando por nuestra disfunción", declaró Johnson.

Pero los demócratas dicen que la legislación es injusta para los trabajadores que están en licencia involuntaria y podría dar a los secretarios del gabinete demasiada discreción sobre quién recibe el pago.

El proyecto de Johnson "no es más que otra herramienta para que Trump perjudique a los trabajadores federales y a las familias estadounidenses y mantenga este cierre en marcha tanto tiempo como quiera", indicó el líder demócrata del Senado , Chuck Schumer, antes de las votaciones.

Los proyectos de ley demócratas habrían pagado a una porción mucho más grande de trabajadores mientras la mayoría de ellos están a punto de perder cheques de pago durante la próxima semana.

"Pareciera que todos en esta cámara están de acuerdo en que deberíamos pagar a los trabajadores federales", señaló el senador demócrata de Michigan Gary Peters antes de la votación. Pero debido al cierre, "están pagando un precio".

Dado que el Congreso no ha llegado a un acuerdo, el dinero para los servicios esenciales podría pronto alcanzar un punto de crisis.

El secretario de Transporte Sean Duffy sostuvo el jueves que su mensaje a los controladores de tráfico aéreo durante el cierre del gobierno es "vengan a trabajar, incluso si no reciben un cheque de pago".

Advirtió que los controladores de tráfico aéreo perderán su primer cheque de pago completo el martes y que algunos están teniendo que tomar decisiones para pagar la hipoteca y otras facturas, a veces consiguiendo un segundo trabajo.

"No puedo garantizar que su vuelo vaya a estar a tiempo. No puedo garantizar que su vuelo no vaya a ser cancelado", aseguró Duffy.

Los pagos para la asistencia alimentaria y de calefacción federal también podrían agotarse pronto, junto con la financiación para los programas preescolares Head Start, han advertido varios estados.

Otro plazo que se acerca es el 1 de noviembre, el comienzo de la inscripción abierta para las personas que utilizan los mercados creados por la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

Los demócratas están esperando negociaciones con los republicanos mientras buscan extender los subsidios que comenzaron en 2021, durante la pandemia de COVID-19, y expiran al final del año. Pero cualquier solución sería difícil de implementar una vez que las personas comiencen a comprar sus planes.

Algunos republicanos están abiertos a extender los créditos fiscales, con cambios, y los legisladores de ambos partidos han estado hablando tras bambalinas sobre posibles transacciones. Pero no está claro si podrán encontrar un acuerdo que satisfaga tanto a republicanos como a demócratas, o si el liderazgo de cualquiera estaría dispuesto a ceder.

"Los republicanos han sido perfectamente claros en que estamos dispuestos a tener una discusión sobre el cuidado de la salud, solo que no mientras la financiación del gobierno esté siendo tomada como rehén", aseveró el jueves el líder de la mayoría republicano, el senador por Dakota del Sur John Thune.

FUENTE: Associated Press