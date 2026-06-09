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Cuba presenta ley para reducir cantidad de ministerios y reorganizar su administración pública

LA HABANA (AP) — La Asamblea Nacional del Poder Popular, el Parlamento cubano, dio a conocer el martes un proyecto de ley que busca reorganizar el Estado y reducir de 27 a 20 la cantidad de ministerios.

Esta reforma busca “reordenar, redimensionar y perfeccionar la organización de la Administración Central del Estado, con el propósito de lograr mayor eficacia en la función administrativa”, sostiene la iniciativa publicada en el sitio oficial de la sede legislativa.

El proyecto se presentó en el contexto de un cerco petrolero estadounidense que sumado a la crisis que padece la isla desde hace un lustro ha provocado apagones de más de 20 horas diarias, recortes de la jornada laboral y desabastecimiento de alimentos y medicinas.

En el nuevo esquema de gobierno habrá 20 ministerios más el Banco Central, que conservará su rango ministerial.

Algunos ministerios se unirán, como el de Educación Superior que incorporará al de Ciencia y Tecnología. Otros serán nuevos como el de Deporte y Recreación y uno de Información y Comunicación Social.

La norma establece que la administración del Estado estará subordinada al Consejo de Ministros, como establece la Constitución.

Se desconoce la implicación que la reestructuración tendrá en las plazas de trabajo.

FUENTE: AP

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