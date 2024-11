'Rebelión' en Carolina del Sur: 40 simios se fugan de un laboratorio

La Policía local instaló trampas en la zona y sigue buscando a los animales junto con el personal de Alpha Genesis. En un intento por localizarlos, pidió la colaboración de la ciudadanía, advirtiendo de que no se debe interactuar con los monos si encuentran uno. También aconsejó a los residentes locales mantener las ventanas y las puertas cerradas.

Las autoridades no especificaron qué especie exactamente se fugó, pero en la página web de Alpha Genesis se detalla que trabajan con macacos y capuchinos. Tampoco se sabe en qué ensayos el centro de investigación utilizaba los monos fugados, ni si estuvieron expuestos a alguna enfermedad.

La compañía afirma que cuenta con "una de las mayores y más completas instalaciones para primates no humanos de Estados Unidos, diseñada específicamente para monos". Sus ensayos preclínicos en los primates se centran en el desarrollo de vacunas, medicamentos y procedimientos quirúrgicos experimentales, entre otros ámbitos.

No es la primera fuga de simios de este centro de investigación. En 2016, 19 monos escaparon de los recintos de Alpha Genesis. En aquel entonces los encontraron y devolvieron a la instalación seis horas después, recuerda The Post and Courier.