¿Quién era la mujer abatida por ICE en Minneapolis tras intentar atropellarlos? Revelan su historia y el impacto de su muerte

Quién era Renee Nicole Good, la mujer de 37 años que murió tras recibir disparos de un agente de ICE durante un operativo en Minneapolis. Su historia, familia y el impacto del caso

americateve | Redacción América Noticias Miami
Renee Nicole Good

El fallecimiento de Renee Nicole Good, de 37 años, durante un operativo migratorio en Minneapolis ha generado conmoción, indignación y un intenso debate nacional sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades federales.

Embed - Quién era la mujer que un agente de ICE mató durante un operativo en Minneapolis

Quién era Renee Nicole Good

La mujer que murió tras recibir disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) fue identificada como Renee Nicole Good, de 37 años, según confirmó su madre, Donna Ganger, a medios locales.

Good falleció a pocos metros de su vivienda, en un vecindario residencial de Minneapolis, durante un operativo migratorio que terminó en un tiroteo. La familia recibió la notificación oficial del deceso en la mañana del miércoles.

“Es una estupidez que la hayan matado”, declaró su madre al Minnesota Star Tribune, visiblemente afectada. “Mi hija probablemente estaba aterrorizada”.

Screenshot 2026-01-08 at 5.34.34PM

Una vida dedicada a cuidar a otros

Según su familia y allegados, Renee Good no estaba vinculada a actos violentos ni a disturbios relacionados con el operativo.

“Renee no era parte de nada de eso”, subrayó Ganger, en referencia a los manifestantes que se enfrentaron a agentes federales.

“Era una de las personas más amables que he conocido. Compasiva, cariñosa, una cuidadora por naturaleza”, añadió.

En redes sociales, Good se describía como poeta, escritora, madre y artista, residente en Minneapolis. Amigos cercanos la recuerdan como una mujer solidaria y profundamente humana.

Madre, viuda y poeta

Renee Good estuvo casada anteriormente con Timmy Ray Macklin Jr., fallecido en 2023. Ambos tuvieron un hijo, hoy de 6 años. Su abuela materna confirmó que asumirá su custodia.

“Haré lo que sea necesario para cuidar de mi nieto”, afirmó Ganger.

En 2020, mientras estudiaba Escritura Creativa en la Universidad Old Dominion (Virginia), Good recibió un premio universitario de poesía, destacándose por su sensibilidad artística y compromiso social.

Vigilia, protestas y rechazo a la versión oficial

Durante una vigilia realizada en su barrio, líderes comunitarios rechazaron que Good fuera calificada como una amenaza.

“Era una persona pacífica que murió defendiendo a su comunidad”, afirmó Jaylani Hussein, directora ejecutiva de CAIR-MN.

Uno de los oradores repudió que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificara el hecho como un acto de “terrorismo doméstico”.

Cientos de personas corearon el nombre de Renee Good mientras exigían una investigación independiente y responsabilidades claras.

Un caso que reaviva el debate nacional

La muerte de Renee Nicole Good ocurre en un contexto de operativos migratorios cada vez más tensos y un aumento de denuncias por uso excesivo de la fuerza.

Organizaciones de derechos civiles exigen transparencia, rendición de cuentas y una revisión profunda de los protocolos de actuación de ICE.

Mientras avanzan las investigaciones, para su familia y comunidad queda una certeza:

Renee Good no era una criminal, sino una madre, artista y vecina que perdió la vida en circunstancias que hoy dividen a Estados Unidos.

