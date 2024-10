Qué esperar el día de las elecciones en Virginia Occidental

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

The Associated Press no hace predicciones y declara un ganador únicamente cuando ha determinado que no existe ningún escenario que permita a los candidatos que van detrás del líder cerrar la brecha. Si una contienda no se ha declarado, la AP continúa con su cobertura de cualquier acontecimiento de interés periodístico, como concesiones de candidatos o declaraciones de victoria. Al hacerlo, dejará en claro que la AP aún no declara un ganador y explicará la razón.

A continuación, se muestra un vistazo a lo que puede esperar en las elecciones de 2024 en Virginia Occidental:

5 de noviembre.

7:30 p. m., hora del este.

4, otorgados al ganador estatal.

Presidencial: Harris (D) vs. Trump (R) vs. Jill Stein (Mountain Party) vs. Chase Oliver (Libertarian) vs. Robert F. Kennedy Jr. (independiente).

Senado federal: Elliott (D) contra Justice (R) y uno más.

Gobernador: Williams (R) contra Morrisey (R) y otros tres.

Medida electoral: Enmienda Constitucional 1 (prohibir el suicidio médicamente asistido).

Cámara de Representantes de Estados Unidos, Senado estatal, cámara baja estatal, fiscal general, comisionado de agricultura, auditor, secretario de gobierno y tesorero.

2020: Trump (R) 69%, Biden (D) 30%. Anuncio del ganador por parte de la AP: martes 3 de noviembre de 2020, 7:30 p.m., hora del este.

1.201.724 (al 30 de septiembre de 2024). Aproximadamente el 29% son demócratas, el 41% son republicanos y el 25% no pertenecen a ningún partido.

En las elecciones presidenciales de 2020: 63% de los votantes registrados.

Votos emitidos antes del día de las elecciones de 2020: alrededor del 50% del total de los votos.

Votos emitidos antes del día de las elecciones de 2022: alrededor del 29% del total de los votos.

Primeros votos informados, 3 de noviembre de 2020: 7:57 p.m., hora del este.

Para la medianoche, hora del este: aproximadamente el 96% del total de los votos emitidos se había informado.

La periodista de The Associated Press Maya Sweedler contribuyó a este despacho.

Esta historia forma parte de Explaining Election 2024, una serie de The Associated Press concebida para ayudar a comprender la democracia estadounidense.

The Associated Press recibe apoyo de varias fundaciones privadas para mejorar su cobertura explicativa de las elecciones y la democracia. Más sobre la cobertura de democracia realizada por la AP aquí. La AP es la única responsable de todos los contenidos.

