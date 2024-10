Qué esperar el día de las elecciones en Tennessee

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - La senadora Marsha Blackburn, republicana de Tennessee, habla durante el primer día de la Convención Nacional Republicana, el 15 de julio de 2024, en Milwaukee. (AP Foto/J. Scott Applewhite, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

The Associated Press no hace predicciones y declara un ganador únicamente cuando ha determinado que no existe ningún escenario que permita a los candidatos que van detrás del líder cerrar la brecha. Si no se ha declarado un ganador en una contienda, la AP continúa con su cobertura de cualquier acontecimiento de interés periodístico, como concesiones de candidatos o declaraciones de victoria. Al hacerlo, dejará en claro que la AP aún no declara un ganador y explicará la razón.