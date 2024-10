Qué esperar el día de las elecciones en Florida

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Una pareja deposita sus votos por correo en la urna sostenida por el supervisor electoral del condado Sumter, Bill Keen, en The Villages, Florida, el 14 de octubre de 2024. (Foto AP/Rebecca Blackwell) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

The Associated Press no hace proyecciones y declarará a un ganador solo cuando no hay ningún escenario en que uno de los candidatos rezagados pueda cerrar la brecha. Si una contienda no ha tenido un ganador evidente, la AP seguirá cubriendo acontecimientos noticiosos, como si algún candidato se declara ganador o admite una derrota. En esos casos, la AP dejará claro que no ha declarado un ganador y explicará el porqué.

Aquí un vistazo a qué esperar en las elecciones en Florida:

El 5 de noviembre.

7 p.m. y 8 p.m. ET. Florida abarca dos husos horarios, por lo que la mayoría del estado empezará a reportar resultados mientras que otros en la región del Panhandle estarán sufragando hasta las 8 p.m. ET.

30 votos, asignados al ganador del estado.

Presidencial: Harris (D) vs. Trump (R) vs. Claudia De la Cruz (Socialism and Liberation) vs. Chase Oliver (Libertarian) vs. Peter Sonski (American Solidarity) vs. Jill Stein (Green) vs. Randall Terry (Constitution).

Senado federal: Scott (R) vs. Mucarsel-Powell (D) y otros tres.

Medidas electorales: Enmienda 3 (Legalizar la marihuana) y Enmienda 4 (Derecho al aborto).

Para la Cámara de Representantes federal, para el Senado estatal, la Cámara de Representantes estatal, fiscal general estatal, defensor público, sheriff y otras.

2020: Trump (R) 51%, Biden (D) 48%, AP declaró el ganador el miércoles 4 de noviembre a las 12:35 a.m. ET.

13.845.913 (hasta el 30 de septiembre de 2024). Aproximadamente 32% demócratas, 39% republicanos y 26% no afiliados.

Fue de 77% de los votantes registrados en noviembre 2020.

Votos depositados antes del día de las elecciones en 2020: aproximadamente 83% del total de votos.

Votos depositados antes del día de las elecciones en 2022: aproximadamente 65% del total de votos.

Los primeros votos reportados el 3 de noviembre de 2020: 7:04 p.m. ET.

Para la medianoche ET: un 99% de todos los votos depositados habían sido reportados.

___

Contribuyeron a esta nota los corresponsales Rebecca Reynolds y Maya Sweedler.

___

Esta historia forma parte de Explaining Election 2024, una serie de The Associated Press concebida para ayudar a comprender la democracia estadounidense.

__

The Associated Press recibe apoyo de varias fundaciones privadas para mejorar su cobertura explicativa de las elecciones y la democracia. Más sobre la cobertura de democracia realizada por la AP aquí. La AP es la única responsable de todos los contenidos.

FUENTE: Associated Press