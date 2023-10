Pro Palestinos asaltan con una protesta masiva el Capitolio de Estados Unidos

“Debido a las actividades de la Primera Enmienda en los terrenos del Capitolio, todos los puntos de entrada peatonal a los edificios de oficinas de la Cámara están restringidos SÓLO a los miembros y al personal”, decía un mensaje del Sargento de Armas de la Cámara. La Policía del Capitolio de Estados Unidos dijo que comenzó a realizar arrestos cuando los manifestantes no pudieron detener su manifestación en Cannon Rotunda, pero no dijo cuántos fueron detenidos. No se permiten manifestaciones en los edificios del Congreso. Entre los arrestados, tres personas fueron detenidas bajo sospecha de agresión a un oficial de policía durante el procesamiento, dijo la USCP.