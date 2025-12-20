Presentador cubano Frank Abel es entregado a ICE tras su arresto en Oklahoma y enfrenta posible deportación a CUBA

El comunicador fue transferido a custodia migratoria luego de su detención por cargos de tránsito y resistencia al arresto. Su defensa admite un escenario legal adverso.

El presentador cubano Frank Abel Gómez Bernal , arrestado el pasado 14 de diciembre en el estado de Oklahoma tras una infracción de tránsito que derivó en varios cargos adicionales, fue entregado oficialmente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ( ICE ) , un hecho que agrava de forma significativa su situación migratoria y abre la puerta a una posible deportación.

La información fue confirmada públicamente por el influencer y comunicador Destino Tolk , quien ha seguido de cerca el caso desde el momento de la detención.

“Lamentablemente, en el día de hoy Frank Abel fue entregado de la policía a ICE. Ahora mismo lo tiene Inmigración y su destino depende completamente de ellos”, declaró Destino.

Según explicó el comunicador, a partir de la transferencia a ICE comienza a correr un plazo aproximado de 30 días , durante el cual la abogada de Frank Abel deberá actuar con rapidez para intentar frenar una eventual deportación a Cuba.

Entre las acciones urgentes de la defensa se encuentra reunir documentación que acredite la forma en que ingresó a Estados Unidos , así como construir un argumento legal sólido que permita convencer a un juez de inmigración de que el presentador no debe ser devuelto a la isla .

“Hay un mes corriendo. La abogada tiene que moverse, buscar documentos y demostrar que Frank Abel no puede ser deportado a Cuba porque allí podría enfrentar encarcelamiento u otras consecuencias”, detalló Destino.

Pronóstico legal desfavorable

El panorama, sin embargo, no resulta alentador. Destino relató una conversación directa con la abogada del presentador, quien fue clara respecto a las probabilidades del caso.

“Ella me dijo sin rodeos: no puedo ser hipócrita. Hay un 90 % de probabilidades de que Frank Abel sea deportado”, aseguró.

El influencer subrayó que la advertencia fue hecha “cruda, sin anestesia”, reflejando la complejidad del escenario migratorio que enfrenta el comunicador.

El periodista Mario Vallejo, de Univision, también confirmó que el caso quedó bajo jurisdicción exclusiva de ICE, organismo que podría optar por deportarlo directamente a Cuba o enviarlo a un tercer país, una práctica que ha aumentado en los últimos meses.

Arresto en Oklahoma: cómo se desencadenó el caso

Frank Abel Gómez Bernal fue arrestado en la madrugada del 14 de diciembre, pasadas las 3:00 a.m., luego de que agentes de policía lo detuvieran por realizar un giro a la izquierda con el semáforo en rojo.

Durante la inspección, los oficiales constataron que conducía con la licencia suspendida y sin seguro vehicular vigente, lo que derivó en cargos adicionales. Según relataron Destino y Fernan en el pódcast Destino Tolk, el presentador reaccionó con nerviosismo y ofreció resistencia al arresto.

“Frank Abel no es agresivo, pero los nervios y su situación migratoria le provocaron pánico”, explicó Fernan.

La ficha policial recoge cuatro cargos formales:

Giro indebido en la vía pública

Conducir con licencia suspendida

Circular sin seguro vehicular activo

Resistencia al arresto

Desde ese momento, personas cercanas al comunicador temían que el caso fuera remitido a inmigración, dadas sus antecedentes migratorios.

Un estatus migratorio frágil

Frank Abel, de 46 años, emigró a Estados Unidos en 2022 tras salir de Cuba con pasaporte oficial. Desde entonces, no ha logrado regularizar su estatus migratorio y se encontraba bajo una I-220A, una forma de libertad supervisada pendiente de resolución judicial.

Este tipo de estatus suele activar alertas automáticas cuando el individuo se ve involucrado en procesos penales, incluso por infracciones consideradas menores.

En este contexto, la combinación de cargos fue suficiente para que ICE asumiera custodia directa del caso, colocando al presentador en riesgo real de deportación.

Mientras su defensa intenta ganar tiempo y presentar argumentos ante la corte, Frank Abel permanece detenido bajo custodia migratoria, sin garantías de enfrentar el proceso en libertad.

El caso ha generado reacciones de preocupación y solidaridad entre colegas, seguidores y miembros de la comunidad cubana en Estados Unidos, atentos a la evolución de un proceso que podría culminar con su salida forzada del país.