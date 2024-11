Por qué AP anunció a Trump como ganador en Carolina del Norte

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Zion Dawkins, estudiante de la North Carolina Agricultural and Technical State University, se reúne con otros estudiantes para una fiesta de seguimiento de la noche electoral, el martes 5 de noviembre de 2024, en Greensboro, Carolina del Norte. (AP Foto/George Walker IV)

Aunque Trump ha ganado siempre en Carolina del Norte, su victoria sobre el demócrata Joe Biden en 2020 fue mucho más ajustada: poco más del 1%. Este año, Trump tenía una ventaja de 2,8 puntos porcentuales cuando The Associated Press anunció un ganador de la contienda a las 11:18 de la noche, hora del este, una vez que quedó claro que no quedaban suficientes votos pendientes en las zonas de tendencia demócrata para que Harris superara su ventaja.

CANDIDATOS: Harris (D) vs. Trump (R) vs. Chase Oliver (Libertarian) vs. Jill Stein (Green) vs. Randall Terry (Constitution) vs. Cornel West (Justice for All).