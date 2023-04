Poco probable que Fox termine pagando $787,5M a Dominion

Cuánto le costará realmente el acuerdo a Fox no queda claro porque hay maneras por las que la empresa podría evadir parte del costo, como por ejemplo mediante compañías aseguradoras y deducciones de impuestos.

Las compañías grandes suelen deducir ese tipo de costos de sus impuestos, pero debido a que los montos suelen ser confidenciales, es difícil decir exactamente cuánto se benefician. Los pagos vistos como restitución o compensación pueden ser deducidos, pero pagos al gobierno o hechos a dirección del gobierno por lo general no son deducibles.

Robert Willens, profesor de impuestos en la Facultad de Negocios de la Universidad de Columbia, estima que después de impuestos, la compensación será unas tres cuartas partes del monto original, es decir unos 590 millones de dólares.

"Lo importante es que, si el pago va a particulares y no por orden del gobierno, se puede concluir que el pago será deducible de impuestos", explicó Willens.

Un estudio de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno del 2005 halló que, de 34 acuerdos por compensaciones para un total de 1.000 millones de dólares, 20 compañías reportaron haber deducido de sus impuestos todo o parte del pago. Bancos grandes como Bank of America y JPMorgan Chase dedujeron de sus impuestos partes de sus compensaciones relacionadas con la crisis financiera del 2008, según se reportó.

Aparte de eso, si Fox cuenta con la relevante póliza de seguros, la compañía aseguradora probablemente cubrirá parte del pago. Chad Milton, de la empresa Media Risk Consultants, dice que una empresa grande de medios como Fox probablemente tiene una póliza de seguro de entre 100 millones y 500 millones de dólares, incluyendo pagos por demandas y otros tipos de vulnerabilidades.

"No es difícil cuando se trata de 100 millones, pero a medida que va subiendo se hace más difícil", dijo Milton.

Por lo general, hay una cierta cantidad que una empresa de medios tiene que pagar, que podría ser de millones, antes de que el seguro se aplique. Sin embargo, el deducible incluye los honorarios de los abogados, que en un caso de alto perfil como Fox-Dominion podrían ser decenas de millones de dólares o más, por lo que el deducible podría ser absorbido solo por los honorarios de los abogados.

Un problema: incluso si una compañía de seguros paga una parte sustancial del acuerdo, podría haber un límite de responsabilidad agregado anual, lo que podría significar que las aseguradoras no cubrirían otro acuerdo de mucho dinero.

Y las compañías de medios y las aseguradoras no siempre se ponen de acuerdo sobre quién debe cubrir qué, ya que hay advertencias escritas en los contratos que permiten a las aseguradoras no pagar bajo ciertas circunstancias. En 2012, Disney resolvió una demanda por difamación después de que ABC transmitiera un segmento que cuestionaba la seguridad de los productos de un productor de carne que los críticos denominaron "baba rosa". Pero una de sus aseguradoras, AIG, terminó demandando a Disney para no tener que pagar parte del acuerdo, aunque a final AIG perdió.

Fox también ha dicho que no espera que el acuerdo afecte sus operaciones.

"No esperamos efectos operativos significativos o cambios en nuestro negocio dado nuestro flujo de efectivo, nuestro sólido balance y la salud de nuestro negocio", dijo la compañía en un comunicado después de que se anunciara el acuerdo.

Fishman, de MoffettNathanson, dijo que todo indica que la compañía podrá operar como de costumbre.

"No está claro si ha habido mucho impacto, si es que ha habido alguno, de estas demandas en la audiencia y el negocio de Fox News", dijo.

Fishman no cree que el acuerdo obstaculice la capacidad de Fox para devolver dinero a los accionistas, incluido un programa acelerado de recompra de acciones por 1.000 millones de dólares anunciado en febrero.

Fox tiene una demanda similar inminente con otra compañía de máquinas de votación, Smartmatic, pero no se ha fijado una fecha y es posible que el caso no llegue a los tribunales hasta dentro de un par de años.

FUENTE: Associated Press