Plan fiscal de Trump por $4,9 billones afectaría a Medicaid para compensar costos

ARCHIVO – El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y, de derecha a izquierda, el jefe de la bancada republicana, Tom Emmer, y el líder de la mayoría de la Cámara, Steve Scalise, habla con reporteros sobre su intención de lograr un acuerdo para una resolución presupuestaria conjunta entre la Cámara y el Senado para impulsar la agenda del presidente Donald Trump, aun con la oposición de republicanos conservadores de línea dura, en el Capitolio, en Washington, el 8 de abril de 2025. (AP Foto/J. Scott Applewhite, Archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved