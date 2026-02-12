Cubano de 31 años es asesinado en Houston mientras trabajaba como guardia de seguridad nocturno

La comunidad cubana en Texas y en el exilio vuelve a estar de luto. Alexander Bandera , un joven de 31 años natural de Santiago de Cuba, fue asesinado a tiros la noche del martes mientras trabajaba como guardia de seguridad en el suroeste de Houston .

El crimen ocurrió alrededor de las 9:20 p.m. en un establecimiento ubicado en la zona de Bissonnet, cerca de Fondren y Beechnut, según reportaron medios locales.

De acuerdo con información divulgada por el Departamento de Policía de Houston, el joven recibió al menos un disparo durante lo que fue descrito como un robo a mano armada .

Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a la víctima con una herida de bala. El Departamento de Bomberos intentó salvarle la vida, pero fue declarado muerto en la escena.

Las autoridades indicaron que el local operaba como una presunta sala de juegos ilegal encubierta bajo la apariencia de otro negocio.

El establecimiento contaba con sistema de videovigilancia, y detectives de homicidios ya revisan las grabaciones para identificar al responsable o responsables.

Screenshot 2026-02-12 at 10.49.37PM

Hasta el momento:

No se ha divulgado descripción oficial del sospechoso

No hay arrestos confirmados

El tirador permanece prófugo

La investigación continúa abierta.

Screenshot 2026-02-12 at 10.45.01PM

Dolor en la comunidad cubana

La muerte de Alexander Bandera fue confirmada por allegados en redes sociales, quienes solicitaron apoyo solidario para cubrir gastos funerarios.

“Con profundo dolor compartimos la pérdida de nuestro querido Alexander Bandera”, escribió una persona cercana a la familia.

El caso vuelve a poner en evidencia los riesgos que enfrentan muchos inmigrantes que trabajan largas jornadas en empleos de seguridad privada en ciudades estadounidenses.

Para la comunidad cubana en el exterior, el suceso representa otra tragedia marcada por sacrificio, trabajo nocturno y vulnerabilidad en zonas de alta criminalidad.