“No se interpongan en mi camino”, dice nuevo jefe interino de agencia federal de desastres de EEUU

Richardson era el subsecretario de Seguridad Nacional para contrarrestar armas de destrucción masiva. No parece tener experiencia en la gestión de desastres naturales, pero en una llamada matutina con todo el personal de la agencia, dijo que ésta se apegaría a su misión y que él sería quien interpretaría cualquier orientación del presidente Donald Trump.

Iniciando sus comentarios con las palabras “Ahora viene la parte difícil”, Richardson dijo durante la llamada con el personal de la agencia, que cuenta con miles de empleados, que entiende que la gente puede estar nerviosa en tiempos de cambio. Pero tenía una advertencia para aquellos a quienes podrían no gustarles los cambios, un grupo que estimó en alrededor del 20% de cualquier organización.

“Obstrucción. Retraso. Socavamiento. Si eres parte de ese 20% de personas y piensas que esas tácticas y técnicas te van a ayudar, no lo harán porque te pasaré por encima”, dijo. “Lograré el propósito del presidente. Estoy tan decidido a lograr el propósito del presidente como lo estuve a asegurarme de cumplir con mi deber cuando llevé a mis marines a Irak”.

En un adelanto de lo que podría venir en relación con los cambios de política, Richardson también dijo que se compartirían “más gastos con los estados.”

“Descubriremos cómo hacer mejor las cosas, y cómo trasladar cosas a los estados que deberían hacerse a nivel estatal. También descubriremos cómo podemos compartir más gastos con los estados”, dijo.

Este tema —cuánto deberían pagar los estados, en lugar del gobierno federal, por la recuperación de desastres— ha sido una preocupación creciente, especialmente en un momento donde hay un número creciente de desastres naturales que a menudo requieren que el Congreso reponga repetidamente el fondo federal que paga por la recuperación.

Pero los estados suelen argumentar que ya pagan por su cuenta la mayor parte de las recuperaciones de desastres y solo recurren al gobierno federal para aquellos eventos que realmente están fuera de su capacidad de respuesta.

Richardson no respondió preguntas de los miembros del personal, diciendo que quería que primero leyeran los memorandos que iba a enviar en las siguientes horas del viernes. Planeó una reunión abierta la próxima semana, cuando responderá preguntas del personal.

En los memorandos obtenidos por The Associated Press, Richardson dijo a la agencia que llevaría a cabo un “Análisis de Misión” de la organización para identificar “redundancias e ineficiencias”, al tiempo que también aclara la “misión central” de la organización y “disuade el crecimiento no planificado” de la misma.

También enumeró tareas a realizar en las próximas semanas, entre ellas, proporcionar evaluaciones internas de la preparación de la agencia para 2025, una lista de todas las brechas conocidas “en la preparación o las capacidades centrales”, una lista de lecciones aprendidas de desastres pasados, y una visión general de “la ayuda en desastres antes de la existencia de la FEMA y la función de los estados y el gobierno federal en la coordinación de la gestión de desastres.”

Dijo que se sentía honrado de estar en el cargo, liderando una organización que describió como una “bestia ingobernable.”

Richardson llega a la FEMA en un momento de inmensa agitación y mientras la agencia se prepara para la temporada de huracanes, un periodo extremadamente ocupado para la agencia.

Trump ha sugerido abolir la FEMA y proporcionar dinero directamente a los estados para que lo gestionen. Ha establecido un consejo de revisión encargado de “reformar y agilizar el sistema de gestión de emergencias y respuesta a desastres del país.” El consejo, compuesto por 13 miembros, está presidido por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem y el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

El departamento de Seguridad Nacional no ha dicho específicamente por qué Hamilton fue retirado de su posición. Pero su despido se produjo un día después de que compareciera ante un subcomité de la Cámara de Representantes donde se le preguntó sobre los planes para eliminar la FEMA y dijo que no creía que la agencia debería ser eliminada.

“Habiendo dicho eso”, continuó Hamilton, “no estoy en posición de tomar decisiones e impactar resultados sobre si una determinación tan relevante como esa debería hacerse. Esa es una conversación que el presidente de Estados Unidos debería tener con este cuerpo de gobierno”.

El viernes se le preguntó a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sobre el despido de Hamilton e insinuó que estaba relacionado con su testimonio ante el Congreso, pero no especificó exactamente qué fue lo que dijo que llevó a su despido.

“Este individuo testificó diciendo algo que era contrario a lo que el presidente cree y a los objetivos de esta administración en relación con la política de FEMA. Así que, por supuesto, queremos asegurarnos de que las personas en todos los puestos impulsen los objetivos de la administración”, dijo.

El periodista de The Associated Press Chris Megerian en Washington contribuyó a esta historia.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press