Muere David Souter, exjuez republicano de la Corte Suprema que se ganó el favor de los liberales

Souter fue nombrado por el presidente republicano George H.W. Bush en 1990. Fue un voto confiablemente liberal en temas de aborto, relaciones iglesia-estado, libertad de expresión y accesibilidad de los tribunales federales. También disintió de la decisión en el caso Bush vs. Gore en 2000, que entregó la presidencia a George W. Bush, el hijo del hombre que lo puso en el máximo tribunal.

“Lo que me preocupa es que, cuando los problemas no se abordan, la gente no sabrá quién es responsable. Y cuando los problemas se vuelvan lo suficientemente graves... alguna persona se presentará y dirá: ‘Dame el poder total y resolveré este problema’. Así es como cayó la república romana”, dijo en una entrevista en 2012.