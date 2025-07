Millones de estadounidenses podrían perder su seguro médico si se aprueba la ley fiscal de Trump

El líder de la mayoría del Senado de Estados Unidos, John Thune, acompañado por el senador John Barrasso, jefe de la bancada republicana, izquierda, y el presidente de la Comisión de Finanzas, Mike Crapo, habla con reporteros tras la aprobación del paquete de conciliación presupuestaria del proyecto de ley del presidente Donald Trump de grandes exenciones fiscales y recortes de gastos, en el Capitolio, Washington, el martes 1 de julio de 2025. (AP Foto/J. Scott Applewhite) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved