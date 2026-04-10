Mike Hammer visita a influencer cubana bajo presión estatal en La Habana durante apagón

En medio de un apagón y bajo vigilancia estatal, la joven creadora de contenido Anna Sofía Benítez Silvente , conocida como Anna Bensi, recibió en su hogar en Alamar la visita del jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer .

El encuentro, ocurrido este martes en La Habana, se desarrolló en un contexto de creciente presión sobre la influencer de 21 años y su familia, quienes —según reportes— permanecen bajo reclusión domiciliaria tras ser citadas por la Seguridad del Estado a finales de marzo.

Hammer estuvo acompañado por la funcionaria Leslie Núñez Goodman , y durante la visita también participó el pastor Rolando Pérez, quien ha denunciado restricciones a la libertad religiosa en la isla.

La escena no pasó desapercibida: una vivienda sin electricidad, una joven bajo vigilancia y un diplomático extranjero escuchando de primera mano una historia de restricciones.

"Fue un gran gusto por fin conocer a Anna Sofía Benítez @_annabensi y su Mamá. Me contaron sobre su situación y que se encuentran bajo reclusión domiciliaria. Sofía me dijo que lo único que ha hecho es expresar sus ideas, su fe, y sus aspiraciones como Cubana que ama su patria.… https://t.co/DmwjaoBJBj pic.twitter.com/nKS5JRj2of

Según la Embajada de Estados Unidos, el objetivo fue conocer la situación de Anna Bensi y su familia. Durante el encuentro, Hammer le expresó que su trabajo en redes sociales “impacta y emociona a mucha gente”, en referencia al alcance de su contenido.

Desde el 25 de marzo, tanto Anna como su madre, Caridad Silvente, enfrentan limitaciones de movilidad y comunicación. Entre las medidas denunciadas figura la suspensión de su cuenta de WhatsApp, lo que ha reducido su contacto con el exterior.

Redes sociales y presión estatal

El caso de Anna Bensi refleja una tendencia creciente en Cuba: el aumento de vigilancia y control sobre creadores digitales y voces independientes en plataformas sociales.

Aunque las autoridades no han detallado públicamente los cargos, organizaciones y medios independientes señalan que este tipo de acciones busca limitar la difusión de contenidos críticos.

Contexto familiar y migratorio

Mientras madre e hija permanecen en la isla bajo restricciones, otro miembro de la familia ha tomado un rumbo distinto. Su hermana logró salir de Cuba y establecerse en Miami junto a sus hijos, una realidad cada vez más común entre familias cubanas separadas por la migración.

Un caso que trasciende lo individual

La visita del diplomático estadounidense añade una dimensión internacional al caso, en un momento en que las tensiones entre Washington y La Habana siguen marcadas por diferencias en torno a derechos civiles y libertades individuales.

Para Anna Bensi, sin embargo, la situación sigue siendo inmediata y personal: limitada en su movilidad, en su comunicación y bajo la mirada constante de las autoridades.