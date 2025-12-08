americateve

Trump

🚨 María Elvira Salazar rompe con Trump y rechaza la pausa migratoria a cubanos: "Es un castigo colectivo injusto"

María Elvira Salazar critica la pausa migratoria impuesta por Trump a cubanos y otros países, denunciando que castiga a inmigrantes legales y trabajadores

americateve | Redacción América Noticias Miami
Trump Maria Elvira

a congresista republicana por Miami, María Elvira Salazar, lanzó una dura crítica contra la reciente decisión del gobierno de Donald Trump de imponer una pausa total a los trámites migratorios provenientes de Cuba, Haití, Venezuela y otros 16 países catalogados como “de alto riesgo”.

En declaraciones al Miami Herald, la legisladora calificó la medida como “antiamericana” y denunció que se trata de un “castigo colectivo” que afecta a miles de inmigrantes que han seguido todos los procesos legales.

“Congelar los procesos de asilo, residencia permanente y ciudadanía no es la solución. Castiga a inmigrantes trabajadores y respetuosos de la ley que hicieron todo correctamente”, afirmó Salazar.

“Esto es injusto y contradice los valores de Estados Unidos”, agregó.

¿Qué implica la pausa migratoria?

La nueva directiva del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), aplicada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), establece:

  • Suspensión total de solicitudes de asilo

  • Congelación de peticiones de residencia permanente

  • Cancelación de ceremonias de ciudadanía

  • Paralización de entrevistas migratorias

  • Afectación directa a procesos familiares en curso

La orden fue emitida tras un tiroteo ocurrido en Washington D.C. cometido por un ciudadano afgano, lo que el gobierno utilizó como argumento para reforzar los controles migratorios.

Salazar se distancia de la línea dura de su partido

María Elvira Salazar, una de las voces cubanoamericanas más visibles del Congreso, se desmarcó abiertamente de la política migratoria impulsada desde la Casa Blanca:

“Los inocentes no deben pagar por los pecados de los culpables”, expresó.

La congresista recalcó que miles de familias del sur de Florida han esperado durante años sus trámites, cumpliendo cada requisito exigido por la ley.

Contraste dentro del bloque republicano de Miami

Mientras Salazar critica la medida, los congresistas republicanos Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez emitieron una declaración conjunta respaldando la política de Trump, alegando que responde a los daños heredados por las políticas migratorias de la administración Biden.

Según ambos legisladores, la pausa busca:

  • Restaurar el orden migratorio

  • Fortalecer las investigaciones de antecedentes

  • Proteger la seguridad nacional

Este choque evidencia una profunda fractura política dentro del Partido Republicano en el sur de Florida, donde la migración es un tema de alta sensibilidad.

Impacto directo en cubanos, haitianos y venezolanos

La suspensión ha generado caos e incertidumbre entre miles de inmigrantes. En el sur de Florida:

  • Cubanos que debían jurar ciudadanía esta semana recibieron cancelaciones

  • Solicitudes de green cards quedaron congeladas

  • Casos de asilo con años de espera quedaron paralizados

Más de un millón de personas han quedado en un limbo legal tras el cierre del parole humanitario y del TPS a inicios de 2025.

Un debate político y moral en plena efervescencia

El choque entre Salazar y otros líderes republicanos demuestra la tensión entre seguridad nacional y derechos humanos.

“Castigar a quienes hicieron todo bien no nos hace más seguros. Solo nos hace menos justos”, sentenció Salazar.

La polémica crece mientras comunidades enteras en Florida viven con angustia el freno total a sus procesos migratorios.

🚨 María Elvira Salazar rompe con Trump y rechaza la pausa migratoria a cubanos: "Es un castigo colectivo injusto"

