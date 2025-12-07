americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Gobierno de Trump elimina parte de multa impuesta a Southwest Airlines por cancelaciones

El Departamento de Transporte de Estados Unidos eliminó parte de una multa impuesta a Southwest Airlines después de que la compañía cancelara miles de vuelos durante una tormenta invernal en 2022.

Un avión de Southwest Airlines en el aeropuerto Dallas Love Field el 11 de noviembre del 2025. (AP foto/LM Otero)
Un avión de Southwest Airlines en el aeropuerto Dallas Love Field el 11 de noviembre del 2025. (AP foto/LM Otero) AP

Bajo un acuerdo de 2023 alcanzado por la administración de Biden, Southwest acordó pagar una sanción civil de 140 millones de dólares. El gobierno dijo en ese momento que la sanción era la más grande que había impuesto a una aerolínea por violar las leyes de protección al consumidor.

La mayor parte del dinero se destinó a compensar a los viajeros. Pero Southwest acordó pagar 35 millones de dólares al Tesoro de Estados Unidos. Southwest realizó un pago de 12 millones en 2024 y un segundo pago de 12 millones a principios de este año. Sin embargo, el Departamento de Transporte emitió una orden el viernes eximiendo el pago final de 11 millones, que vencía el 31 de enero de 2026.

El departamento afirmó que Southwest debería recibir crédito por mejorar significativamente su puntualidad y por invertir en operaciones de red.

El Departamento "cree que este enfoque es de interés público ya que incentiva a las aerolíneas a invertir en mejorar sus operaciones y resiliencia, lo que beneficia directamente a los consumidores”, declaró el departamento en un comunicado. “Esta estructura de crédito permite que los beneficios de la inversión de la aerolínea sean realizados por el público, en lugar de resultar en una sanción monetaria gubernamental”.

La multa se originó por una tormenta invernal en diciembre de 2022 que paralizó las operaciones de Southwest en Denver y Chicago y luego se agravó cuando el sistema de reprogramación de tripulaciones no pudo corregir el caos. Finalmente, la aerolínea canceló 17.000 vuelos y dejó varados a más de dos millones de viajeros.

La administración de Biden determinó que Southwest había violado la ley al no ayudar a los clientes que quedaron varados en aeropuertos y hoteles, dejando a muchos de ellos buscando desesperadamente otros vuelos. Muchos de los que llamaron al saturado centro de servicio al cliente de la aerolínea recibieron señales de ocupado o quedaron en espera durante horas.

Incluso antes del acuerdo, la cuarta aerolínea más grande del país por ingresos expresó que el colapso le costó más de 1.100 millones de dólares en reembolsos y compensaciones, costos adicionales y pérdida de ventas de boletos durante varios meses.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth escucha hablar al presidente Donald Trump en una reunión del gabinete en la Casa Blanca, el martes 2 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Secretario de Defensa de EEUU justifica ataques a embarcaciones de cárteles en foro de seguridad

Operarios y soldados inspeccionan misiles Flamingo, de la empresa ucraniana Fire Point, durante su entrega al ejército, en una ubicación no revelada, el 4 de diciembre de 2025. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza ataque masivo con drones y misiles contra Ucrania durante contactos diplomáticos

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, en la Casa Blanca en Washington el 2 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Legisladores escucharán a almirante de la Marina de EEUU sobre ataque a embarcación

Una fila de compradores a la entrada de Macys en Nueva York el 28 de noviembre del 2025. (Angelina Katsanis/AFP)

Macy's registra sorprendente ganancia y ventas más fuertes en tres años

Destacados del día

Privilegios de la élite: Hija de Carlos Lage tiene visa americana y un imperio de restaurantes de lujo en La Habana

Privilegios de la élite: Hija de Carlos Lage tiene visa americana y un imperio de restaurantes de lujo en La Habana

Caos en el Habana Libre: Cientos de cubanos colapsan el hotel por falsa promesa de ayuda de 1,100 dólares

Caos en el Habana Libre: Cientos de cubanos colapsan el hotel por falsa promesa de ayuda de 1,100 dólares

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth escucha hablar al presidente Donald Trump en una reunión del gabinete en la Casa Blanca, el martes 2 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Secretario de Defensa de EEUU justifica ataques a embarcaciones de cárteles en foro de seguridad

Tragedia en Ciego de Ávila: Joven madre de 22 años y su bebé mueren tras grave denuncia de negligencia médica

Tragedia en Ciego de Ávila: Joven madre de 22 años y su bebé mueren tras grave denuncia de negligencia médica

En la imagen, proporcionada por el departamento de policía del condado de St. Landry, aparece Keith Eli, 24, de Opelousas, uno de los tres reos que escaparon de una prisión del suroeste de Luisiana, el miércoles 3 de diciembre de 2025. (Departamento de Policía del Condado de St. Landry vía AP)

La policía busca al último de los tres reclusos que escaparon de una cárcel en Luisiana

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter