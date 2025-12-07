Gobierno de Trump elimina parte de multa impuesta a Southwest Airlines por cancelaciones

Compartir en:









Un avión de Southwest Airlines en el aeropuerto Dallas Love Field el 11 de noviembre del 2025. (AP foto/LM Otero) AP

Bajo un acuerdo de 2023 alcanzado por la administración de Biden, Southwest acordó pagar una sanción civil de 140 millones de dólares. El gobierno dijo en ese momento que la sanción era la más grande que había impuesto a una aerolínea por violar las leyes de protección al consumidor.

La mayor parte del dinero se destinó a compensar a los viajeros. Pero Southwest acordó pagar 35 millones de dólares al Tesoro de Estados Unidos. Southwest realizó un pago de 12 millones en 2024 y un segundo pago de 12 millones a principios de este año. Sin embargo, el Departamento de Transporte emitió una orden el viernes eximiendo el pago final de 11 millones, que vencía el 31 de enero de 2026.

El departamento afirmó que Southwest debería recibir crédito por mejorar significativamente su puntualidad y por invertir en operaciones de red.

El Departamento "cree que este enfoque es de interés público ya que incentiva a las aerolíneas a invertir en mejorar sus operaciones y resiliencia, lo que beneficia directamente a los consumidores”, declaró el departamento en un comunicado. “Esta estructura de crédito permite que los beneficios de la inversión de la aerolínea sean realizados por el público, en lugar de resultar en una sanción monetaria gubernamental”.

La multa se originó por una tormenta invernal en diciembre de 2022 que paralizó las operaciones de Southwest en Denver y Chicago y luego se agravó cuando el sistema de reprogramación de tripulaciones no pudo corregir el caos. Finalmente, la aerolínea canceló 17.000 vuelos y dejó varados a más de dos millones de viajeros.

La administración de Biden determinó que Southwest había violado la ley al no ayudar a los clientes que quedaron varados en aeropuertos y hoteles, dejando a muchos de ellos buscando desesperadamente otros vuelos. Muchos de los que llamaron al saturado centro de servicio al cliente de la aerolínea recibieron señales de ocupado o quedaron en espera durante horas.

Incluso antes del acuerdo, la cuarta aerolínea más grande del país por ingresos expresó que el colapso le costó más de 1.100 millones de dólares en reembolsos y compensaciones, costos adicionales y pérdida de ventas de boletos durante varios meses. ___________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP