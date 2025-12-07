americateve

Trump enojado porque legislador demócrata que indultó no se cambió de partido

Donald Trump está enojado porque el representante Henry Cuellar se postula nuevamente como demócrata en lugar de cambiar de partido después de que el presidente perdonara al congresista de Texas y a su esposa en un caso federal de soborno y conspiración.

El representante demócrata por Texas Henry Cuellar en el Congreso en Washington el 10 de abril del 2024. (AP foto/Mark Schiefelbein)
El representante demócrata por Texas Henry Cuellar en el Congreso en Washington el 10 de abril del 2024. (AP foto/Mark Schiefelbein) AP

"Qué falta de lealtad", se quejó Trump, sugiriendo que lo indultó con la esperanza de que Cuellar se cambie de partido y así aumente la presencia republicana en Cámara de Representantes de cara a las elecciones de mitad de período de 2026.

Cuellar, en una entrevista televisiva el domingo después de la publicación en redes sociales de Trump, declaró que era un demócrata conservador dispuesto a trabajar con la administración "para ver dónde podemos encontrar puntos en común". Indicó que rezó por el presidente en la iglesia esa mañana "porque si el presidente tiene éxito, el país tiene éxito".

Citando a otro político texano, el difunto presidente Lyndon Johnson, Cuellar señaló que era estadounidense, texano y demócrata, en ese orden. "Creo que cualquiera que ponga al partido antes que a su país está haciendo un flaco favor a su país", indicó en "Sunday Morning Futures" de Fox News Channel.

Trump apuntó en su plataforma Truth Social que la administración del presidente demócrata Joe Biden había presentado los cargos contra Cuellar y que el congresista, al postularse una vez más como demócrata, continuaba trabajando con "la misma IZQUIERDA RADICAL" que quería que él y su esposa estuvieran en prisión — "¡Y probablemente todavía lo quieren!"

"Qué falta de lealtad, algo que a los votantes de Texas, y a las hijas de Henry, no les gustará. ¡Oh, bueno, la próxima vez no seré tan generoso!" escribió Trump. Las dos hijas de Cuellar, Christina y Catherine, habían enviado una carta a Trump en noviembre pidiendo que indultara a sus padres.

Trump anteriormente había dicho que dio el indulto para frenar "la politización" de la justicia. Cuellar fue un crítico abierto de la política de inmigración de Biden, una posición que Trump comparte.

Cuellar aseguró que tiene buenas relaciones dentro de su partido. "Creo que la bancada demócrata en general y yo, nos llevamos bien. Pero saben que soy una voz independiente", aseveró.

Un cambio de partido habría sido un impulso inesperado para los republicanos después de que la Legislatura en Texas -- dominada por republicanos -- redibujara los distritos congresionales del estado este año a instancias de Trump. La maniobra de Texas inició una lucha de manipulación de distritos a mitad de década que se está desarrollando en varios estados. Trump está tratando de defender la mayoría republicana en la Cámara y evitar una repetición de su primer mandato, cuando los demócratas dominaron las elecciones de mitad de período y usaron una nueva mayoría para obstaculizar la administración, lanzar investigaciones e impugnar a Trump dos veces.

Sin embargo, el distrito de Cuellar en el sur de Texas, que incluye partes del área metropolitana de San Antonio, no es uno de los distritos demócratas que los republicanos cambiaron sustancialmente, y Cuellar cree que sigue bien posicionado para ganar la reelección.

Las autoridades federales habían acusado a Cuellar y a su esposa de aceptar miles de dólares a cambio de promover los intereses de una empresa energética controlada por Azerbaiyán y un banco en México. Cuellar fue acusado de acordar influir en la legislación favorable a Azerbaiyán y pronunciar un discurso pro-Azerbaiyán en el pleno de la Cámara de Representantes.

Cuellar ha dicho que él y su esposa son inocentes. El juicio de la pareja iba a comenzar en abril.

En la entrevista de Fox, Cuellar insistió en que las autoridades federales intentaron atraparlo con "una operación encubierta para intentar sobornarme, y eso fracasó".

Cuellar aún enfrenta una investigación del Comité de Ética de la Cámara.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP





La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

