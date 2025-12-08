americateve

Trump dice que el plan de Netflix de comprar Warner "podría ser un problema" por cuota de mercado

WASHINGTON (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que un acuerdo alcanzado por Netflix para comprar Warner Bros. Discovery "podría ser un problema" debido al tamaño de la cuota de mercado combinada.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, pasan por la alfombra roja en la 48va gala de premios del Kennedy Center, el domingo 7 de diciembre de 2025, en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)
"No hay duda al respecto", expresó Trump, respondiendo preguntas sobre el acuerdo y otros temas mientras caminaba por la alfombra roja en los Kennedy Center Honors.

El presidente republicano dijo que estará involucrado en la decisión sobre si el gobierno federal debería aprobar el acuerdo de 72.000 millones de dólares. Si los reguladores lo aprueban, la fusión pondría a dos de los servicios de streaming más grandes del mundo bajo la misma propiedad y uniría la división de televisión y cine de Warner, incluidos los estudios DC, con el vasto archivo de Netflix y su rama de producción.

El acuerdo, que podría remodelar la industria del entretenimiento, tiene que "pasar por un proceso y veremos qué sucede", comentó Trump.

"Netflix es una gran empresa. Han hecho un trabajo fenomenal. Ted es un hombre fantástico", dijo refiriéndose al director general de Netflix, Ted Sarandos, señalando que se reunieron en la Oficina Oval la semana pasada antes de que se anunciara el acuerdo el 5 de diciembre. "Tengo mucho respeto por él, pero es una gran cuota de mercado, así que tendremos que ver qué pasa".

Al preguntarle si se debería permitir a Netflix comprar al gigante de Hollywood responsable de las cintas de "Harry Potter" y HBO Max, el presidente respondió: "Bueno, esa es la pregunta".

"Tienen una cuota de mercado muy grande y cuando tienen a Warner Bros., ya saben, esa cuota sube mucho, así que, no lo sé", dijo. "También estaré involucrado en esa decisión. Pero tienen una cuota de mercado muy grande".

Sarandos no ofreció garantías en su reunión sobre la fusión si se aprueba, dijo Trump, agregando que el ejecutivo es una "gran persona" que ha "hecho uno de los mejores trabajos en la historia del cine y otras cosas".

Reiteró que una fusión crearía una "gran cuota de mercado" para la empresa.

"No hay duda al respecto. Podría ser un problema", afirmó Trump.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Privilegios de la élite: Hija de Carlos Lage tiene visa americana y un imperio de restaurantes de lujo en La Habana

ARCHIVO - El alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, habla durante una conferencia de prensa en el distrito de Queens, Nueva York, el miércoles 5 de noviembre de 2025. (Foto AP/Heather Khalifa, archivo)

Caos en el Habana Libre: Cientos de cubanos colapsan el hotel por falsa promesa de ayuda de 1,100 dólares

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth escucha hablar al presidente Donald Trump en una reunión del gabinete en la Casa Blanca, el martes 2 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Tragedia en Ciego de Ávila: Joven madre de 22 años y su bebé mueren tras grave denuncia de negligencia médica

