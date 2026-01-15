María Corina Machado le regaló su medalla del Premio Nobel de la Paz a Donald Trump

La líder opositora venezolana obsequió el reconocimiento internacional al expresidente estadounidense como símbolo de gratitud del pueblo venezolano por su liderazgo en la defensa de la libertad y la diplomacia.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump , calificó como un “gran honor” su reciente encuentro con la líder opositora venezolana María Corina Machado , tras revelarse que la dirigente le obsequió la medalla de su Premio Nobel de la Paz como reconocimiento a su labor internacional.

La información fue confirmada por el propio Trump a través de un mensaje publicado este jueves en su red social Truth Social , donde destacó la trayectoria personal y política de Machado.

“Fue un gran honor reunirme hoy con María Corina Machado, de Venezuela. Es una mujer maravillosa que ha pasado por muchísimo”, escribió el exmandatario.

En su publicación, Trump detalló que Machado le entregó la medalla del Premio Nobel de la Paz como muestra de respeto y reconocimiento por su papel en la diplomacia internacional.

“María me regaló su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he hecho. Un gesto tan maravilloso de respeto mutuo”, señaló, sin ofrecer mayores detalles sobre el momento exacto de la entrega.

Embed - TRUMP RECIBE CON PERFIL BAJO A MARÍA CORINA MACHADO ¿ QUE HAY DETRAS?

El mensaje concluyó con un agradecimiento directo: “Gracias, María”.

Un mensaje del pueblo venezolano

Según trascendió, la medalla fue entregada enmarcada y acompañada de un mensaje de gratitud del pueblo venezolano, en el que se reconoce el liderazgo de Trump por promover la paz y contribuir a los esfuerzos internacionales encaminados a la libertad de Venezuela.

Machado utilizó un marco con detalles dorados, presentado durante el encuentro en la Casa Blanca. En la parte superior del marco se podía leer la dedicatoria:

“En gratitud por su extraordinario liderazgo para promover la paz”.

La dirigente añadió que el gesto simboliza el reconocimiento de los venezolanos por las acciones del exmandatario estadounidense orientadas a encaminar al país hacia su liberación democrática.

Relevancia internacional

La declaración de Trump se difundió horas después del encuentro y refuerza la visibilidad política de la reunión, en un momento clave marcado por el proceso de transición política que atraviesa Venezuela y el creciente interés internacional sobre su futuro.