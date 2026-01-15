americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
María Corina Machado

María Corina Machado le regaló su medalla del Premio Nobel de la Paz a Donald Trump

María Corina Machado entregó a Donald Trump la medalla de su Premio Nobel de la Paz como gesto de gratitud del pueblo venezolano por su liderazgo internacional

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Maria Corina

La líder opositora venezolana obsequió el reconocimiento internacional al expresidente estadounidense como símbolo de gratitud del pueblo venezolano por su liderazgo en la defensa de la libertad y la diplomacia.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como un “gran honor” su reciente encuentro con la líder opositora venezolana María Corina Machado, tras revelarse que la dirigente le obsequió la medalla de su Premio Nobel de la Paz como reconocimiento a su labor internacional.

La información fue confirmada por el propio Trump a través de un mensaje publicado este jueves en su red social Truth Social, donde destacó la trayectoria personal y política de Machado.

mariacorina1

“Fue un gran honor reunirme hoy con María Corina Machado, de Venezuela. Es una mujer maravillosa que ha pasado por muchísimo”, escribió el exmandatario.

Un gesto cargado de simbolismo político

En su publicación, Trump detalló que Machado le entregó la medalla del Premio Nobel de la Paz como muestra de respeto y reconocimiento por su papel en la diplomacia internacional.

“María me regaló su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he hecho. Un gesto tan maravilloso de respeto mutuo”, señaló, sin ofrecer mayores detalles sobre el momento exacto de la entrega.

Embed - TRUMP RECIBE CON PERFIL BAJO A MARÍA CORINA MACHADO ¿ QUE HAY DETRAS?

El mensaje concluyó con un agradecimiento directo: “Gracias, María”.

Un mensaje del pueblo venezolano

Según trascendió, la medalla fue entregada enmarcada y acompañada de un mensaje de gratitud del pueblo venezolano, en el que se reconoce el liderazgo de Trump por promover la paz y contribuir a los esfuerzos internacionales encaminados a la libertad de Venezuela.

Machado utilizó un marco con detalles dorados, presentado durante el encuentro en la Casa Blanca. En la parte superior del marco se podía leer la dedicatoria:

“En gratitud por su extraordinario liderazgo para promover la paz”.

La dirigente añadió que el gesto simboliza el reconocimiento de los venezolanos por las acciones del exmandatario estadounidense orientadas a encaminar al país hacia su liberación democrática.

Relevancia internacional

La declaración de Trump se difundió horas después del encuentro y refuerza la visibilidad política de la reunión, en un momento clave marcado por el proceso de transición política que atraviesa Venezuela y el creciente interés internacional sobre su futuro.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Policías ucranianos trabajan en el lugar de un ataque con dron ruso a un parque infantil en Leópolis, oeste de Ucrania, el 15 de enero de 2026. (Foto AP/Mykola Tys)

Moscú coincide con Trump en que Ucrania obstaculiza un acuerdo de paz

El presidente estadounidense Donald Trump en un evento en Detroit, el 13 de enero del 2026. (AP foto/Ryan Sun)

Trump presenta lineamientos de plan de salud que quiere que el Congreso considere

Hélices y bases de turbinas eólicas marinas se observan en una zona de estacionamiento en el muelle estatal de New London, Connecticut, el miércoles 14 de enero de 2026. (Foto AP/Matt OBrien)

Juez da otra victoria a industria eólica marina frente a Trump, permitiendo proyecto en NY

El presidente Donald Trump a su llegada al Aeropuerto Metropolitano del Condado de Wayne, el martes 13 de enero de 2026, en Detroit. (AP Foto/Evan Vucci)

Aliados de EEUU en Oriente Medio instaron a Trump a no atacar Irán, afirma un diplomático

Destacados del día

María Corina Machado le regaló su medalla del Premio Nobel de la Paz a Donald Trump

María Corina Machado le regaló su medalla del Premio Nobel de la Paz a Donald Trump

Raúl Castro reaparece en homenaje a los 32 militares cubanos muertos en Venezuela

Raúl Castro reaparece en homenaje a los 32 militares cubanos muertos en Venezuela

Condenan a 20 años de prisión a cubano por mortal tiroteo en Publix de Miami tras discusión por boletos de lotería

Condenan a 20 años de prisión a cubano por mortal tiroteo en Publix de Miami tras discusión por boletos de lotería

Régimen cubano repatria a 32 militares caídos en Venezuela mientras refuerza narrativa de heroísmo y lealtad ideológica

Régimen cubano repatria a 32 militares caídos en Venezuela mientras refuerza narrativa de heroísmo y lealtad ideológica

Agentes federales se preparan para lanzar gas lacrimógeno a una multitud durante una protesta el lunes 12 de enero de 2026 en Minneapolis (AP Foto/Adam Gray)

Trump amenaza con usar militares para "poner fin" a protestas en Minneapolis

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter