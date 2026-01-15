Aliados de EEUU en Oriente Medio instaron a Trump a no atacar Irán, afirma un diplomático

El presidente Donald Trump a su llegada al Aeropuerto Metropolitano del Condado de Wayne, el martes 13 de enero de 2026, en Detroit. (AP Foto/Evan Vucci) AP

Altos funcionarios de Egipto, Omán, Arabia Saudí y Qatar han expresado en las últimas 48 horas sus preocupaciones de que una posible intervención militar de Estados Unidos pueda sacudir a la economía global y desestabilizar a una región de por sí volátil, destacó el diplomático, quien habló bajo condición de anonimato a fin de describir las conversaciones.

Los precios del petróleo cayeron el jueves mientras los mercados parecían tomar nota del cambio en el tono de Trump como una señal de que se inclina a no atacar a Irán después de lanzar amenazas contundentes a Teherán durante varios días debido a su brutal represión.

No obstante, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, mantuvo el jueves que "todas las opciones siguen sobre la mesa".

"La verdad es que sólo el presidente Trump sabe lo que hará y un equipo muy, muy pequeño de asesores está al tanto de lo que piensa al respecto", declaró Leavitt. Añadió que el mandatario "sigue monitoreando de cerca la situación en Irán".

Las protestas a nivel nacional en contra de la teocracia en Irán lucieron cada vez más sofocadas el jueves, una semana después de que las autoridades aislaron al país de la red de comunicaciones global e intensificaron una sangrienta represión que, de acuerdo con grupos activistas, ha cobrado la vida de por lo menos 2.637 personas.

Las delicadas labores diplomáticas de los funcionarios árabes se producen durante un período de cambios en la retórica de Trump.

En cuestión de un día, Trump pasó de ofrecer garantías a los ciudadanos iraníes de que "la ayuda está en camino" e instarlos a tomar el control de las instituciones de su país, a declarar tajantemente el miércoles que había recibido información de "fuentes muy importantes del otro lado" de que Irán había dejado de matar manifestantes y no seguiría adelante con las ejecuciones.

Los funcionarios árabes también instaron a sus contrapartes iraníes a poner fin a la represión violenta de manifestantes. Advirtieron que cualquier respuesta iraní contra Estados Unidos o algún otro objetivo en la región tendría graves repercusiones para Irán, indicó el diplomático.

Al preguntarle sobre los informes de que naciones aliadas le pidieron a Trump que se abstuviera de atacar, Leavitt se negó a abordar el tema directamente.

Pero el propio Trump siguió enviando el jueves señales de que podría estar alejándose de un posible ataque a Irán, días después de amenazar con que uno era inminente.

Acudió a las redes sociales para destacar un titular de Fox News sobre la suspensión de una sentencia de muerte para Erfan Soltani, un comerciante iraní de 26 años.

La prensa estatal iraní negó que Soltani haya sido condenado a muerte. Las autoridades judiciales de Irán afirmaron que Soltani se encontraba detenido en una instalación ubicada a las afueras de Teherán.

Al igual que otros manifestantes, ha sido acusado de "actividades de propaganda contra el régimen", indicaron los medios estatales.

"Estas son buenas noticias. ¡Esperemos que continúe!", dijo Trump en su publicación sobre la supuesta suspensión de la ejecución de Soltani. La Casa Blanca aseguró más tarde que Irán había cancelado 800 ejecuciones programadas.

Se sabe que Trump muestra intencionadamente ambigüedad sobre sus intenciones para mantener un elemento de sorpresa.

Mientras Trump sopesaba en junio pasado si seguir a Israel con sus ataques a Irán, Leavitt leyó un mensaje a los periodistas que, según dijo, provenía "directamente del presidente" en el que decía que tomaría una decisión sobre un posible ataque a Irán "dentro de las próximas dos semanas".

Menos de dos días después, Trump ordenó que bombarderos B-2 llevaran a cabo ataques contra instalaciones nucleares de Irán.

Washington también anunció el jueves nuevas sanciones contra Irán.

Incluido en las sanciones del jueves se encuentra el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, a quien el Departamento del Tesoro acusa de ser uno de los primeros funcionarios en llamar a la violencia contra los manifestantes iraníes.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro también designó a 18 personas y empresas que, según Estados Unidos, han participado en el lavado de dinero procedente de la venta de petróleo iraní a mercados extranjeros como parte de una red bancaria clandestina de instituciones financieras sancionadas, el Banco Melli y el Banco Shahr.

La periodista de Associated Press Fatima Hussein contribuyó con este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

