ICE

ICE arresta en Washington D.C. a cubano con antecedentes penales en medio de una ofensiva contra inmigrantes ilegales

Pablo Enrique Sosa-Elizalde, un cubano con antecedentes, fue arrestado por ICE en Washington D.C. en una acción que resalta la intensificación de las detenciones de inmigrantes ilegales con historial delictivo

americateve | Redacción América Noticias Miami
ICE

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo en Washington D.C. a Pablo Enrique Sosa-Elizalde, un ciudadano cubano que se encontraba en el país de forma ilegal y que cuenta con antecedentes penales en Estados Unidos.

Según informó la agencia en sus redes sociales, Sosa-Elizalde fue condenado previamente por dos cargos de hurto en el condado de Loudoun, Virginia, delitos por los que cumplió una sentencia de 12 meses de prisión. ICE acompañó el anuncio con una fotografía del arrestado.

Una ofensiva en todo el país

El caso de Sosa-Elizalde se enmarca en una serie de operativos recientes dirigidos a inmigrantes con estatus irregular y antecedentes criminales. En las últimas semanas, ICE ha detenido a varios ciudadanos cubanos con condenas graves:

  • Rainel Pedroso (Nueva Orleans): condenado a 15 meses de cárcel por transportar a un extranjero indocumentado.

  • Osmani Mompié (Nueva Orleans): acusado de conspirar para trasladar inmigrantes ilegales poniendo en riesgo sus vidas.

  • Robert Santiesteban (Nueva Orleans): con condenas por tráfico de drogas, posesión ilegal de un arma y robo de servicios. ICE ironizó en su comunicado: “Él lo llamaba traficar. Nosotros lo llamamos billete de ida”.

  • Joaquín Palacios Juncal: descrito por el Departamento de Seguridad Nacional como “delincuente en serie”, con un historial que incluye abuso infantil agravado, agresión con arma mortal, violencia doméstica y posesión de cocaína.

Obstáculos para la deportación

Aunque muchos de estos detenidos son candidatos a ser expulsados de manera inmediata, el régimen cubano suele rechazar la repatriación de quienes tienen condenas por delitos graves o han vivido fuera de la isla antes de 2017.

Ante esta negativa, Estados Unidos ha optado por enviar a algunos a terceros países. En operativos recientes, tres cubanos con condenas graves fueron deportados a Sudán del Sur y Esuatini, en África.

ICE ha reiterado que “no habrá tolerancia alguna” con inmigrantes ilegales con historial criminal y que usará “toda la autoridad legal disponible” para expulsarlos del territorio estadounidense.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Deja tu comentario

