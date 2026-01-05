Maduro se declara inocente ante corte federal de EE.UU.: "Soy un hombre decente"

El exdictador venezolano compareció en Nueva York por cargos de narcoterrorismo y conspiración; el juez fijó nueva audiencia para marzo

Nueva York. El exdictador venezolano Nicolás Maduro se declaró “no culpable” este lunes ante un tribunal federal de Estados Unidos, donde enfrenta graves cargos por narcoterrorismo y conspiración para el tráfico de drogas , en lo que constituye uno de los procesos judiciales más trascendentales contra un exjefe de Estado latinoamericano.

“ Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente ”, afirmó Maduro ante el juez federal Alvin K. Hellerstein , durante su primera comparecencia formal en la corte del Distrito Sur de Nueva York. La próxima audiencia fue programada para el 17 de marzo .

Maduro compareció junto a su esposa, Cilia Flores , dos días después de haber sido capturado en Caracas en un operativo militar estadounidense , según informaron autoridades de Washington. Ambos permanecen bajo custodia federal en Nueva York.

El proceso judicial está a cargo del juez Hellerstein , magistrado con amplia trayectoria en casos de alto perfil, a quien el presidente Donald Trump calificó públicamente como “muy respetado”.

La acusación del Departamento de Justicia incluye delitos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas, derivados de una causa abierta desde 2020 y ampliada recientemente tras la captura del exmandatario.

De ser hallado culpable, Maduro podría enfrentar condenas de varias décadas de prisión, e incluso cadena perpetua, según la legislación federal estadounidense.

Transición política y cooperación con Washington

En paralelo al proceso judicial, funcionarios estadounidenses avanzan en gestiones para una transición política en Venezuela. El presidente Trump aseguró que la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez está “cooperando” con Estados Unidos en este proceso.

Por su parte, Rodríguez pidió públicamente una relación “equilibrada y respetuosa” con Washington y expresó disposición a “trabajar juntos en una agenda de cooperación” tras la caída del régimen de Maduro.

El secretario de Estado Marco Rubio confirmó que la prioridad de la administración estadounidense es definir el nuevo marco político e institucional en Venezuela, manteniendo la influencia de Estados Unidos en el país sudamericano.

Un juicio con impacto histórico

El caso contra Maduro es seguido de cerca por gobiernos, organismos internacionales y comunidades venezolanas dentro y fuera del país, al marcar un precedente judicial sin precedentes para un exgobernante acusado de utilizar el aparato del Estado para actividades criminales transnacionales.