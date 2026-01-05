americateve

DHS

El DHS celebra el fin del TPS para venezolanos: "Ya pueden volver a casa con esperanza" tras la caída de Maduro

El DHS anuncia el fin del TPS para venezolanos y afirma que “ya pueden volver a casa con esperanza” tras la caída de Maduro. Organizaciones alertan sobre riesgos e incertidumbre

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
venezuela deportados

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Department of Homeland Security) anunció el fin efectivo del Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos, asegurando que, tras la captura de Nicolás Maduro, los migrantes “ya pueden regresar a su país con esperanza”. El mensaje, difundido en redes oficiales, fue leído como triunfalista y reabrió el debate sobre la seguridad real del retorno.

Claves del anuncio

  • El comunicado fue publicado por la portavoz principal del DHS, Tricia McLaughlin.

  • La medida impacta a más de 500.000 venezolanos amparados por el TPS desde 2021.

  • El DHS vincula el fin del programa a la “estabilidad” posterior a la caída del chavismo, atribuida a la política del presidente Donald Trump.

  • El TPS ya había sido cancelado administrativamente en 2025, pero su aplicación quedó en suspenso por litigios; el nuevo contexto político destrabó la decisión.

Del amparo humanitario al mensaje político

El tono del anuncio marca un giro ideológico: el DHS presenta el retorno como “buena noticia” sin detallar condiciones materiales en Venezuela ni garantías de seguridad para quienes huyeron de represión, colapso económico o servicios básicos inexistentes.

Analistas advierten que usar la política exterior como argumento migratorio convierte una decisión compleja en trofeo político.

Advertencias de organizaciones y expertos

Organizaciones de derechos humanos y defensores de migrantes subrayan que el país sigue bajo tensiones internas, con incertidumbre institucional y riesgos para retornados. Presentar el regreso como un acto de “esperanza” podría distorsionar la realidad y poner vidas en riesgo, alertan.

Un estilo comunicacional que busca impacto

Desde el inicio del segundo mandato de Trump, varias comunicaciones oficiales adoptaron un lenguaje directo y provocador, priorizando impacto mediático. El mensaje del DHS sobre el TPS encaja en esa línea: simplifica una decisión administrativa y la carga de épica política, desplazando el enfoque humanitario.

Contexto

  • El TPS fue otorgado a venezolanos en 2021 por la crisis humanitaria.

  • Su cancelación quedó en pausa judicial hasta que el nuevo escenario político permitió su ejecución.

  • El anuncio refuerza la narrativa de “misión cumplida” tras la caída del chavismo y redefine el debate migratorio en clave geopolítica.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Maduro podría enfrentar la pena de muerte en EEUU si es hallado culpable por narcotráfico

Maduro podría enfrentar la pena de muerte en EEUU si es hallado culpable por narcotráfico

El DHS celebra el fin del TPS para venezolanos: "Ya pueden volver a casa con esperanza" tras la caída de Maduro

El DHS celebra el fin del TPS para venezolanos: "Ya pueden volver a casa con esperanza" tras la caída de Maduro

Nicolás Maduro llega al tribunal federal de Nueva York para su primera comparecencia

Nicolás Maduro llega al tribunal federal de Nueva York para su primera comparecencia

Trump LO CONFIRMA tras la caída de Maduro: "Cuba está lista para caer"

Trump LO CONFIRMA tras la caída de Maduro: "Cuba está lista para caer"

Cuba afirma que 32 agentes cubanos murieron durante operativo para capturar a Maduro

Cuba afirma que 32 agentes cubanos murieron durante operativo para capturar a Maduro

