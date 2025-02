Los Archivos Nacionales son apolíticos, pero han sido objeto de ataques por parte de Trump

Además de su museo en Washington, la agencia gestiona oficinas locales y bibliotecas presidenciales en todo el país. También autentifica y certifica nuevas enmiendas constitucionales y alberga la Oficina del Registro Federal, que, entre otras cosas, verifica los certificados electorales durante las elecciones presidenciales.

El presidente no dio una razón pública para despedir a la archivista Colleen Shogan, pero ha mantenido durante mucho tiempo un rencor contra la agencia por notificar al Departamento de Justicia sobre su supuesta mala gestión de documentos clasificados después de dejar el cargo tras su primer mandato.

Esa remisión de 2022 llevó a una búsqueda del FBI en su propiedad de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, y a una acusación federal en su contra. Un juez federal desestimó el caso el año pasado.

Shogan no estaba trabajando para la agencia en ese momento. Sin embargo, Trump la despidió abruptamente el siete de febrero sin darle una razón, dijo ella en una publicación en redes sociales.

La Sociedad de Archivistas Americanos dijo que su liderazgo estaba alarmado por la noticia y afirmó que el despido sin causa declarada “hace daño a nuestra nación y a su gente”.

El presidente tiene derecho a despedir al jefe de la agencia, pero ninguno lo ha hecho de manera tan descarada como Trump. El precedente histórico más cercano fue en 2004, cuando el archivista John Carlin renunció y reveló en una carta a un senador estadounidense que había sido solicitado a hacerlo por la Casa Blanca republicana del presidente George W. Bush.

La ley exige que el presidente notifique al Congreso las razones del despido, pero no está obligado a seguir un cronograma. Los líderes de la Cámara y el Senado no respondieron a las consultas de The Associated Press sobre si Trump había compartido esa información. El comité del Senado que tiene jurisdicción sobre los fondos de los Archivos no fue informado del despido de Shogan de antemano, ni se le ha informado de ningún reemplazo, dijo un miembro del personal del Congreso.

Trump anunció que el secretario de Estado Marco Rubio está actuando como archivista interino, mientras que el expresidente de la Fundación Nixon, Jim Byron, que está de licencia de la fundación, se encarga de los asuntos diarios de la agencia como asesor principal.

William “Jay” Bosanko, el archivista adjunto que había sido designado para asumir las funciones de Shogan hasta que el Senado aprobara la nueva elección del presidente, se ha jubilado, dijo Andrew Denham, exasistente ejecutivo de Shogan. Denham dejó la agencia la semana pasada a través de una indemnización gubernamental. Dijo que otros altos funcionarios también han dejado, incluyendo a un exasesor principal de Shogan, el jefe de personal y el inspector general de la agencia.

Denham dijo que cree que Bosanko y otros altos funcionarios fueron presionados para salir. Bosanko había sido parte del equipo ejecutivo sénior de la agencia durante la búsqueda del FBI en Mar-a-Lago.

“Desde mi perspectiva, fue una caza de brujas para cualquiera que estuviera en una posición de liderazgo en los Archivos Nacionales, que sus trabajos ya no eran seguros”, dijo Denham. “Ya no era bienvenido”.

En un correo electrónico la semana pasada al personal de los Archivos Nacionales revisado por la AP, Byron enfatizó la importancia del trabajo de la agencia y específicamente su transparencia. Llamó la atención sobre el próximo 250 aniversario de la Declaración de Independencia, así como el decreto ejecutivo de Trump para la liberación de archivos relacionados con tres importantes asesinatos políticos, que la agencia facilitará.

El correo electrónico de Byron también dijo que los Archivos Nacionales están “examinando estratégicamente sus operaciones en toda la agencia para asegurarse de que haga el mejor uso de los fondos que le han sido otorgados por los contribuyentes estadounidenses y que todas sus operaciones se alineen estrechamente con su misión y los estatutos del Congreso”.

La agencia no respondió a las consultas de AP sobre cómo los recortes de personal han afectado su trabajo o sobre lo que implicará su revisión interna.

A continuación, Trump tiene la tarea de elegir un nuevo jefe de los Archivos, a quien el Senado votará para confirmar.

“Espero que consigan un archivista que no sea partidista, que se atenga a lo que dice la ley a la hora de tomar las decisiones que haya que tomar", dijo Denham. "Esto es difícil, porque creo que está designando a personas que van a hacer su voluntad”.

La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios.

La persona que lidera los Archivos Nacionales tiene discreción sobre qué registros preservar y cómo. El riesgo es que un archivista cuya lealtad principal sea hacia Trump podría estar sesgado en esas decisiones, dejando una imagen distorsionada de la historia para las futuras generaciones, según varios exempleados de los Archivos que hablaron con AP.

Eso podría afectar lo que se preserve del ataque de los partidarios de Trump al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, por ejemplo, o la actual reforma de las agencias federales, indicó Thomas Brown, cuyo trabajo en la agencia antes de jubilarse incluyó algunos de sus primeros esfuerzos para identificar y preservar registros electrónicos.

“Me duele pensar que pasé 30 años tratando de construir algo y mejorar la reputación de los Archivos Nacionales para verlo derribado por la ideología política”, dijo.

Las funciones de los Archivos relacionadas con enmiendas constitucionales y votos del Colegio Electoral son generalmente ministeriales. Pero eso no necesariamente detendría a Trump de presionar a un nuevo archivista para que sirva a sus intereses en lugar de a la ley, dijo Anthony Clark, quien supervisó los Archivos Nacionales como miembro del personal senior del Comité de Supervisión de la Cámara y escribió un libro sobre bibliotecas presidenciales.

La Oficina del Registro Federal revisa los certificados electorales enviados desde los estados. El archivista no tendría la autoridad para obligar a la oficina a rechazar una lista de electores, pero podría interrumpir el proceso, dijo Daniel Weiner, director del programa de elecciones y gobierno del Centro Brennan.

“Y cualquier cosa que muestre interrupción e incertidumbre en el proceso no es útil para nuestra democracia y es peligrosa”, dijo Weiner.

Un archivista alineado con Trump también podría estar menos inclinado a hacer cumplir la Ley de Registros Presidenciales o hacer preguntas si Trump deja el cargo con grandes cantidades de documentos clasificados, dijo Norm Eisen, presidente ejecutivo del Fondo de Defensores de la Democracia Estatal.

Jim McSweeney, quien trabajó para los Archivos durante aproximadamente 40 años antes de jubilarse en 2022, dijo que el papel de la agencia es preservar todos los registros históricamente valiosos, “buenos, malos y feos, con todo y sus imperfecciones”.

“No pueden ser blanqueados. Sucedieron”, dijo. “Y deben estar presentes para siempre, para que los historiadores y los ciudadanos comunes puedan aprender y estudiar estos eventos".

Swenson informó desde Nueva York.

