Lo que nos dice la decisión de Trump de involucrarse en disputa de gastos sobre los próximos 4 años

El presidente electo logró que los republicanos de la Cámara de Representantes eliminaran algunos gastos, pero no logró su objetivo principal de elevar el límite de la deuda. Esto demostró que, a pesar de su decisiva victoria electoral y sus frecuentes promesas de represalias, muchos miembros de su partido aún están dispuestos a desafiarlo abiertamente.

Una mirada a la agenda de Trump muestra una cascada de oportunidades para enfrentamientos similares en los años venideros. El presidente electo quiere ampliar los recortes fiscales que promulgó hace siete años, reducir el tamaño del gobierno, aumentar los aranceles a las importaciones y tomar medidas enérgicas contra los inmigrantes no autorizados. Muchos de esos esfuerzos necesitarán la aprobación del Congreso.

El senador Kevin Cramer, republicano de Dakota del Norte, dijo que la batalla presupuestaria fue “una lección valiosa sobre cómo organizarnos”.

El problema comenzó cuando los principales legisladores publicaron una copia de la iniciativa de ley, conocida como una resolución continua, que era necesaria para asegurar el funcionamiento del gobierno federal hasta marzo. No fue el presidente electo, sino Elon Musk, el hombre más rico del mundo y confidente de Trump, quien primero comenzó a generar oposición a la ley en las redes sociales al calificarla de gasto excesivo.

Trump eventualmente se sumó a la batalla. Ordenó a los republicanos cancelar el acuerdo bipartidista que habían hecho con los demócratas y exigió que aumentaran el límite de la deuda, el tope de cuánto puede pedir prestado el gobierno, con la esperanza de evitar que ese espinoso problema surgiera cuando ya estuviera en funciones.

Aumentó la presión incluso después de haber modificado sus demandas iniciales. Primero quería eliminar el límite de la deuda por completo. Luego quería suspenderlo hasta 2027. Luego propuso una extensión hasta 2029.

Si las dependencias estatales se vieran obligadas a cerrar por falta de fondos, el presidente demócrata Joe Biden sería culpado, insistió Trump.

“Todos los republicanos, e incluso los demócratas, deberían hacer lo que es mejor para nuestro país y votar ‘A FAVOR’ de esta iniciativa de ley, ¡ESTA NOCHE!”, escribió Trump el jueves, antes de una votación sobre una versión del proyecto de ley que incluía un límite de deuda más alto.

En cambio, 38 republicanos votaron en contra. Fue un desaire sorprendente para Trump, quien a veces pareciera no tener ningún control sobre su propio partido.

“Sin esto, nunca deberíamos hacer un acuerdo”, escribió en Truth Social, su red social.

Si no conseguía lo que quería, Trump dijo que debería haber un cierre del gobierno. También dijo que sus correligionarios pagarían el precio en las elecciones primarias si se negaban a seguir adelante, y dijo que “los obstruccionistas republicanos tienen que ser eliminados”. Señaló especialmente al representante Chip Roy, de Texas, por su nombre y con insultos.

Pero al final, los legisladores dejaron fuera ese aumento del techo de la deuda, y un acuerdo final se aprobó el sábado a primera hora.

Musk y otros aliados de Trump intentaron presentarlo como una victoria porque la ley final se redujo significativamente y omitió elementos impopulares como un aumento salarial para los miembros del Congreso. Charlie Kirk, un prominente activista conservador, escribió en X que Trump ”¡ya está dirigiendo el Congreso antes de asumir el cargo!”.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano de Luisiana, dijo que había estado en “contacto constante” con Trump, quien, aseguró, estaba “ciertamente feliz con este resultado”.

Si Trump estuvo de acuerdo, él mismo no lo dijo.

Tras días de publicaciones frecuentes en redes sociales, Trump volvió a guardar silencio el viernes. No ofreció una reacción a la votación final ni emitió ningún comunicado. En cambio, fue a jugar golf en su resort en Florida.

Karoline Leavitt, una vocera de Trump, dijo que el presidente electo ayudó a prevenir un acuerdo original “lleno de despilfarros demócratas y aumentos salariales para los miembros del Congreso”.

“En enero, el presidente Trump y el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) continuarán esta importante misión de eliminar el despilfarro de Washington, una ley a la vez”, dijo. El DOGE es un panel asesor que será liderado por Musk y el empresario Vivek Ramaswamy.

La atmósfera circense de la lucha por el presupuesto recordó al primer mandato de Trump. En aquel entonces, un enfrentamiento presupuestario llevó a un cierre del gobierno cuando Trump exigió dinero para su muro fronterizo entre Estados Unidos y México. Después de 35 días, el cierre más largo de la historia, accedió a un acuerdo sin haber logrado los fondos que había exigido.

Fue un punto bajo político para Trump, y el 60% de los estadounidenses lo culparon por el cierre, según una encuesta realizada por The Associated Press y el NORC Center for Public Affairs Research en ese momento.

Trump no dejó de intentar doblegar a los republicanos a su voluntad en ese entonces y ciertamente no lo hará en este momento.

Trump está aumentando la presión sobre su propio partido por sus elecciones para el gabinete, empujando a senadores republicanos reacios a aceptar algunos de sus nombramientos más controvertidos, como el activista antivacunas Robert F. Kennedy Jr., a quien eligió como secretario de Salud y el presentador de Fox News Pete Hegseth como secretario de Defensa.

Pareciera que los debates sobre el presupuesto del próximo año definitivamente pondrán a prueba aún más la influencia de Trump en la Cámara de Representantes. Muchos conservadores ven el rápido crecimiento de la deuda federal como una amenaza existencial para el país que debe abordarse. Pero algunos republicanos temen una reacción negativa de los votantes si se realizan recortes drásticos a los programas federales de los que dependen los estadounidenses.

Las preocupaciones sobre el gasto deficitario podrían intensificarse si Trump impulsa los recortes fiscales costosos que prometió durante la campaña, como eliminar los impuestos sobre las propinas, la Seguridad Social y el pago de horas extras.

Trump también pretende ampliar los recortes fiscales que promulgó en 2017 y que deberán llegar a su fin el próximo año. Ha pedido una reducción adicional de la tasa de impuestos corporativos de Estados Unidos del 21% al 15%, pero sólo para las empresas que producen en Estados Unidos.

Trump ha dicho que pagará las caídas en los ingresos con aranceles agresivos nuevos, los cuales, advierten los economistas, resultarán en precios más altos para los consumidores.

El representante Dan Crenshaw, republicano de Texas, dijo que la reducción del gasto público probablemente seguirá siendo un abismo entre Trump y los republicanos de la Cámara de Representantes.

“Eso nunca ha sido realmente una promesa de campaña de Trump, pero es una gran prioridad para los republicanos de la Cámara de Representantes”, dijo.

No había indicios de que la animosidad estuviera disminuyendo el sábado. Algunos republicanos culparon al liderazgo de la Cámara de Representantes por no asegurar la “bendición” de Trump en el acuerdo original. Los demócratas presentaron a Trump como segundo violín de Musk.

Mientras Trump se mantenía callado, Biden anunció que había promulgado la ley presupuestaria.

“Este acuerdo representa un compromiso, lo que significa que ninguna de las partes obtuvo todo lo que quería”, dijo. “Pero rechaza el camino acelerado hacia un recorte de impuestos para multimillonarios que buscaban los republicanos, y asegura que el gobierno pueda continuar operando a plena capacidad”.

___

Boak reportó desde West Palm Beach, Florida, y Colvin desde Nueva York.

____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de la AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press