La representante federal Marjorie Taylor Greene, exaliada de Trump, renunciará al Congreso

En un video de más de 10 minutos publicado en línea, Greene explicó su decisión y manifestó que no quería que su distrito legislativo“tuviera que soportar unas primarias dolorosas y llenas de odio en mi contra por parte del presidente por el que todos luchamos”, expresó.

La renuncia de Greene se da tras diferencias públicas con Trump en los últimos meses, ya que la congresista lo criticó por su postura sobre los archivos relacionados con el financiero Jeffrey Epstein, así como por su política exterior y la atención médica en el país.

Trump la calificó de “traidora” y “excéntrica”, y dijo que respaldaría a un rival cuando Green se postulara para la reelección el próximo año.

Green indicó que su último día sería el 5 de enero de 2026.

La Casa Blanca no respondió de momento a un mensaje en busca de comentarios el viernes por la noche.

En una breve llamada telefónica esa misma noche, Trump declaró a ABC News que la renuncia de Greene es “una gran noticia para el país”. Dijo que no tenía planes de hablar con ella, pero le deseó lo mejor.

Greene fue una de las defensoras más fervientes y visibles de la política de “Hacer a Estados Unidos grande de nuevo” (MAGA, por sus siglas en inglés) de Trump, y adoptó parte de su estilo político directo y sin complejos.

Su ruptura con él representó una notable fisura en la influencia del mandatario sobre los conservadores, en particular sobre su base más ferviente. Pero su decisión de renunciar a pesar de la oposición de Trump la puso en la misma senda que muchos republicanos moderados del establishment que la precedieron y que se opusieron a él.

La congresista, quien grabó el video anunciando su renuncia sentada en su sala de estar con un collar del que pendía una cruz y un árbol de Navidad y una planta de lirio de la paz detrás de ella, dijo: “Mi vida está llena de felicidad, y mis verdaderas convicciones permanecen intactas, porque mi autoestima no la define un hombre, sino Dios”.

Greene había estado estrechamente vinculada al presidente republicano desde que ella lanzó su carrera política en 2020.

En su video, subrayó su añeja lealtad a Trump, excepto en algunos temas, y dijo que era “injusto e incorrecto” que él la atacara por estar en desacuerdo.

“La lealtad debería ser recíproca, y deberíamos poder votar según nuestra conciencia y representar los intereses de nuestro distrito, porque nuestro título de trabajo es literalmente ‘representante’”, afirmó.

Greene llegó al cargo a la vanguardia del movimiento MAGA, y rápidamente se convirtió en un foco de atención en el Capitolio por sus opiniones, a menudo más allá de lo convencional. En su video del viernes, Greene dijo que “siempre he sido despreciada en Washington, D.C., y simplemente nunca encajé”.

A medida que acogió la teoría conspiracionista QAnon y apareció con supremacistas blancos, Greene enfrentó la oposición de los líderes de su partido, pero fue acogida por Trump, que la llamó “una verdadera ganadora”.

Con el tiempo demostró ser una legisladora hábil, habiéndose alineado con el entonces líder republicano Kevin McCarthy, quien se convertiría en presidente de la Cámara de Representantes. Fue una voz confiable en el flanco derecho, hasta que McCarthy fue destituido en 2023.

Aunque ha habido una oleada de legisladores de ambos partidos que salen del Capitolio antes de las elecciones de mitad de período del próximo otoño, en un momento en que la cámara baja suele tener sesiones caóticas, el anuncio de Greene de retirarse repercutirá en las filas y generará interrogantes sobre cuáles serán sus próximos movimientos.

Greene fue elegida por primera vez para la Cámara de Representantes en 2020. En un principio planeó postularse en un distrito competitivo en los suburbios del norte de Atlanta, pero se trasladó al mucho más conservador 14º Distrito en el extremo nororiental de Georgia.

El hecho de que su distrito quede vacante significa que el gobernador republicano Brian Kemp tendrá que fijar una fecha para una elección especial dentro de los 10 días posteriores a la renuncia de Greene. La persona elegida en esa elección especial completaría el resto del mandato de Greene hasta enero de 2027. Esas elecciones podrían tener lugar antes de las primarias del partido en mayo para el próximo mandato de dos años.

Incluso antes de ser elegida, Greene mostró una inclinación por la retórica dura y las teorías de conspiración, planteando que un tiroteo masivo en Las Vegas en 2017 fue un ataque coordinado para impulsar el apoyo a nuevas restricciones a la portación de armas. En 2018 respaldó la idea de que el gobierno de Estados Unidos perpetró los atentados del 11 de septiembre de 2001, y conjeturó que un “supuesto” avión había impactado contra el Pentágono.

En 2019, Greene argumentó que las representantes demócratas Ilhan Omar y Rashida Tlaib —ambas musulmanas— no eran miembros “oficiales” del Congreso porque usaron el Corán en lugar de la Biblia en sus ceremonias de juramentación.

Solía simpatizar con QAnon, una red en línea que cree que una camarilla global de caníbales adoradores de Satanás —incluidos líderes del gobierno estadounidense— opera una red de tráfico sexual infantil. Finalmente se distanció, diciendo que se “dejó llevar por algunas de las cosas que había visto en internet”.

Durante la pandemia de COVID-19, recibió duras críticas y se disculpó por comparar el uso de mascarillas de seguridad con los horrores del Holocausto.

Por otro lado, fue ridiculizada y criticada en 2018 después de que especuló en Facebook sobre una conspiración, al plantear que un incendio forestal en California podría haber sido causado por “láseres o rayos azules de luz” controlados por una camarilla de izquierda vinculada a una destacada familia judía.

Cuando Trump estuvo fuera del poder entre su primer y segundo mandato, a menudo Greene lo sustituyó hasta cierto punto en Washington, al plantear puntos de vista similares y un estilo atrevido.

Mientras el entonces presidente Joe Biden pronunciaba su discurso sobre el Estado de la Unión en 2022, Greene se puso de pie y comenzó a corear “construyan el muro”, refiriéndose al muro fronterizo entre Estados Unidos y México que Trump comenzó en su primer mandato.

El año pasado, cuando Biden pronunció su último discurso sobre el Estado de la Unión, Greene nuevamente llamó la atención al confrontarlo sobre la seguridad fronteriza y el asesinato de una estudiante de enfermería de Georgia, Laken Riley, a manos de un inmigrante que estaba ilegalmente en el país.

Greene, que portaba una gorra roja con las siglas MAGA y una camiseta sobre Riley, entregó al presidente un botón que decía: “Diga el nombre de ella”. Luego la congresista le gritó eso al presidente a mitad de su discurso.

Pero este año, el primero de ella en la cámara baja con Trump en la Casa Blanca, lentamente comenzaron a aparecer grietas en su apoyo inquebrantable al mandatario, antes de que se rompiera por completo.

El descontento de Greene se remonta al menos a mayo, cuando anunció que no se postularía para el Senado frente al titular demócrata Jon Ossoff, mientras atacaba a los donantes y consultores republicanos que temían que no pudiera ganar.

El desasosiego de Greene se intensificó en julio, cuando anunció que tampoco se postularía a la gobernación de Georgia.

Además estaba frustrada con el liderazgo republicano en el Capitolio, que trabajaba en sintonía con el presidente.

Greene indicó en su video que “la legislatura ha sido mayormente marginada” desde que los republicanos tomaron el control unificado de Washington en enero, y los proyectos de ley que ella plantea “simplemente se quedan acumulando polvo”.

“Eso es lo que le ocurre a la mayoría de los proyectos de ley de los legisladores”, denunció. “El presidente (de la cámara baja) nunca los lleva al pleno para someterlos a votación”.

Los mensajes dejados en la oficina del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, no fueron respondidos de momento.

Los republicanos probablemente perderán las elecciones de mitad de período el próximo año, señaló Greene, y luego "se esperaría que (ella) defendiera al presidente contra el juicio político después de que él, con odio, gastara decenas de millones de dólares en mi contra e intentara destruirme”.

“Todo es tan absurdo y completamente poco serio”, lamentó. “Me niego a ser una esposa maltratada esperando que todo desaparezca y mejore”.

Amy informó desde Atlanta. El periodista de The Associated Press Jonathan J. Cooper en Phoenix contribuyó a este despacho.

