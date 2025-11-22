ICE arresta en Kansas a inmigrante ilegal acusado de vínculos yihadistas que operaba como camionero en EE.UU.

Akhror Bozorov, ciudadano uzbeko buscado por presunto terrorismo, fue detenido mientras trabajaba como conductor de camiones comerciales tras haber ingresado ilegalmente durante la Administración Biden. El caso reaviva críticas contra los fallos en las verificaciones migratorias.

Las autoridades federales detuvieron en Kansas a Akhror Bozorov , un ciudadano uzbeko de 31 años acusado de mantener vínculos con una organización terrorista y de difundir propaganda extremista. El caso ha provocado fuertes críticas contra la Administración Biden , especialmente por parte de funcionarios y expertos en seguridad fronteriza.

Según informó el Departamento de Seguridad Nacional ( DHS ) , Bozorov fue arrestado el 9 de noviembre por agentes de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE ) , mientras trabajaba como camionero comercial. El individuo poseía una licencia de conducir expedida en Pensilvania en enero de 2024.

De acuerdo con el DHS, el gobierno de Uzbekistán emitió una orden de captura contra Bozorov en 2022, señalándolo por:

Según el reporte oficial, Bozorov cruzó la frontera sur de forma ilegal en febrero de 2023 , siendo posteriormente liberado en el interior del país tras su detención inicial por la Patrulla Fronteriza. Más tarde recibió autorización laboral , lo que le permitió obtener la licencia comercial con la que trabajaba como camionero.

La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin , criticó duramente el caso:

“No solo un terrorista buscado fue liberado en el país por la Administración Biden, sino que además se le otorgó una licencia de conducir comercial. Los inmigrantes ilegales terroristas no deberían manejar camiones de 18 ruedas en las autopistas de Estados Unidos”.

Tom Homan acusa fallos en las verificaciones de antecedentes

El zar de fronteras Tom Homan, en declaraciones a Fox News, aseguró que la Administración mintió al afirmar que todos los migrantes liberados habían sido investigados exhaustivamente:

“La Administración Biden mintió al pueblo estadounidense. No todos fueron verificados. La ley federal exige detener a quienes entren sin documentación. No se cumplió”.

Homan agregó que la falta de controles adecuados representa un riesgo significativo, ya que es imposible identificar a todos los potenciales terroristas sin aplicar detenciones obligatorias.

El caso se suma a una ofensiva nacional contra camioneros indocumentados

El DHS ha intensificado las acciones contra conductores comerciales en situación irregular luego de varios accidentes graves protagonizados por camioneros indocumentados.

Uno de los casos más recientes ocurrió el 21 de octubre en California, donde un choque múltiple dejó tres fallecidos. El implicado, Jashanpreet Singh, de 21 años, enfrenta cargos tras confirmarse su estatus migratorio irregular.

Funcionarios como Kristi Noem (Seguridad Nacional) y Sean Duffy (Transporte) han responsabilizado a los estados santuario, alegando que facilitan la obtención de licencias comerciales a inmigrantes sin estatus legal.

Bozorov continúa detenido y enfrenta proceso de deportación

Actualmente, Akhror Bozorov permanece bajo custodia de ICE mientras avanza su proceso de deportación. El caso ha elevado la presión política sobre la Casa Blanca y ha reactivado el debate sobre los protocolos de admisión, liberación y supervisión de migrantes que ingresan sin documentación.