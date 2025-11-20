americateve

Florida

Acusan a congresista Demócrata de Florida de robar millones en fondos federales de FEMA

La congresista demócrata de Florida, Sheila Cherfilus-McCormick, enfrenta acusaciones federales por presunto robo de 5 millones de dólares de fondos de FEMA, lavado de dinero y desvío a su campaña electoral. Fiscalía detalla esquema de fraude y posibles largas penas de prisión

Por Redacción América Noticias Miami
Sheila Cherfilus

La representante demócrata por Florida, Sheila Cherfilus-McCormick, ha sido acusada formalmente por un gran jurado federal en Miami de presunta malversación de 5 millones de dólares en fondos federales de ayuda para desastres, lavado de dinero y desvío parcial de esos recursos a su campaña electoral de 2021.

La fiscalía del Distrito Sur de Florida informó que los fondos estaban destinados a enfrentar la emergencia por COVID-19 a través de un contrato con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones advirtió:

"El dinero público pertenece al pueblo estadounidense. Cuando los fondos de FEMA se desvían para beneficio personal o político, se erosiona la confianza y nos perjudica a todos".

Screenshot 2025-11-20 at 7.00.51PM

Trama de desvío desde empresa familiar

El caso se remonta a julio de 2021, cuando Trinity Healthcare Services, empresa de la congresista y su hermano Edwin Cherfilus, recibió un sobrepago de 5 millones de dólares por un contrato federal para administrar personal de vacunación.

Según la acusación, los acusados:

  • Conspiraron para robar los fondos.

  • Movieron el dinero a través de múltiples cuentas para ocultar su origen.

  • Usaron parte de los fondos en contribuciones a la campaña electoral de 2021 y parte para beneficio personal.

Donaciones políticas simuladas y testaferros

La fiscalía señala un esquema de donaciones simuladas mediante amigos y familiares como intermediarios.

Cherfilus-McCormick y Nadege Leblanc habrían canalizado dinero de FEMA a terceros, quienes luego donaban a la campaña como si fuera propio, inflando la apariencia de apoyo ciudadano.

Fraude fiscal: gastos personales como deducciones

Además, la congresista y su preparador de impuestos David K. Spencer enfrentan cargos por conspiración para presentar declaraciones falsas, al declarar gastos políticos y personales como deducciones empresariales y exagerar donaciones caritativas para reducir impuestos.

Posibles condenas

Los fiscales han solicitado cargos que podrían implicar largas penas:

  • Sheila Cherfilus-McCormick: hasta 53 años de prisión

  • Edwin Cherfilus: hasta 35 años

  • David K. Spencer: hasta 33 años

  • Nadege Leblanc: hasta 10 años

La fiscal general Pam Bondi afirmó:

"Nadie está por encima de la ley, y mucho menos quienes roban a los contribuyentes para su beneficio personal. Se hará justicia".

Contexto político

Cherfilus-McCormick representa el vigésimo distrito congresional de Florida, que incluye partes de los condados de Broward y Palm Beach. Ingresó al Congreso en 2022 tras una elección especial y, al momento del presunto delito, era CEO de Trinity Healthcare Services, la misma empresa involucrada en el fraude.

El FBI de Miami y la oficina del IRS-CI en Florida lideran la investigación, que continúa en curso. Hasta el momento, la congresista no ha confirmado si cuenta con representación legal ni ha emitido comentarios oficiales.

