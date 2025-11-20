Trump amplía el alivio arancelario para el café, las frutas y la carne de res de Brasil

Compartir en:









El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva habla durante una conferencia de prensa en la Cumbre del Clima COP30 de la ONU, el miércoles 19 de noviembre de 2025, en Belém, Brasil. (AP Foto/Andre Penner) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

La Casa Blanca indicó la semana pasada que Trump estaba reduciendo algunos aranceles globales que se anunciaron originalmente en abril.

Sin embargo, Brasil afirmó que eso no afectaba los gravámenes que Trump había impuesto en julio para castigar al país por procesar al expresidente Jair Bolsonaro, aliado político del mandatario estadounidense.

La decisión del jueves le da equilibrio a los planes de Trump, asegurando que ni los aranceles de abril ni los de julio se apliquen a ciertos productos.

Trump y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva han estado negociando sobre comercio, lo que podría derivar en una reducción aún mayor de los aranceles.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press

