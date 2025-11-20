americateve

Trump

Trump amplía el alivio arancelario para el café, las frutas y la carne de res de Brasil

WASHINGTON (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump disminuyó aún más los aranceles sobre Brasil con el fin de reducir los costos para los consumidores estadounidenses. La decisión, publicada el jueves, afecta al café, la fruta y la carne de res, entre otros productos.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva habla durante una conferencia de prensa en la Cumbre del Clima COP30 de la ONU, el miércoles 19 de noviembre de 2025, en Belém, Brasil. (AP Foto/Andre Penner)

La Casa Blanca indicó la semana pasada que Trump estaba reduciendo algunos aranceles globales que se anunciaron originalmente en abril.

Sin embargo, Brasil afirmó que eso no afectaba los gravámenes que Trump había impuesto en julio para castigar al país por procesar al expresidente Jair Bolsonaro, aliado político del mandatario estadounidense.

La decisión del jueves le da equilibrio a los planes de Trump, asegurando que ni los aranceles de abril ni los de julio se apliquen a ciertos productos.

Trump y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva han estado negociando sobre comercio, lo que podría derivar en una reducción aún mayor de los aranceles.

——-

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press

