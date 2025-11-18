Juez de Nevada libera a empresario cercano al nieto de Raúl Castro, "El Cangrejo", tras recurso de Habeas Corpus

Según publica el periodista de Martí Noticias , Mario J. Pentón, un juez federal de Nevada ordenó a inicios de noviembre la liberación de Jorge Javier Rodríguez Cabrera , exfuncionario cubano y actual empresario, conocido por su estrecha relación con Raúl Guillermo Rodríguez Castro , alias “El Cangrejo”, nieto del dictador Raúl Castro y jefe de su seguridad personal.

La decisión judicial se produjo tras la presentación de un Habeas Corpus , luego de que Rodríguez Cabrera permaneciera varios meses bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Según documentos de la Corte Distrital de Nevada, el juez Richard Franklin Boulware II consideró incluso la posibilidad de concederle la residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) rechazó la recomendación.

Rodríguez Cabrera figura como uno de los propietarios de Gran Azul LLC , una compañía con presencia en varios estados de EE.UU. dedicada a envíos puerta a puerta, logística, turismo, venta de autos y alimentos hacia Cuba.

En su Formulario I-213, ICE lo describe como un ciudadano con “ estrechos vínculos con el gobierno de Cuba ”, señalando su historial como correo diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX).

No obstante, la defensa sostiene que ese rol concluyó hace casi ocho años y que su pasaporte diplomático expiró en 2017 , tras haber sido aceptado por el Departamento de Estado como parte de su acreditación oficial.

Un poderoso bufete respalda al amigo del “Cangrejo”

El empresario está representado por el influyente bufete Kurzban Kurzban Tetzeli & Pratt, P.A., uno de los más reconocidos en materia migratoria en EE.UU.

Tres de sus abogados —John Pratt, Edward Ramos y Elizabeth Montano— solicitaron permiso especial para litigar en Nevada, mientras que el abogado local Anthony D. Guenther encabeza la presentación ante la corte federal.

La firma es dirigida por Ira Kurzban, esposo de la abogada cubanoamericana Magda Montiel Davis, protagonista de un polémico momento en Miami al besar a Fidel Castro durante un evento en La Habana en 1994, gesto que generó protestas y amenazas en el exilio.

De funcionario del régimen a solicitante de asilo político

Rodríguez Cabrera fue detenido en junio de 2025.

En 2022 reingresó a Estados Unidos por la frontera sur y solicitó asilo político, alegando persecución por parte del mismo régimen al que sirvió como diplomático.

Antes de su arresto, una investigación de Martí Noticias reveló sus vínculos con figuras de poder en Cuba y su papel en la creación de Gran Azul LLC, cuestionada por la presunta entrada de capitales vinculados al castrismo en negocios del exilio.

El rostro de una nueva generación de empresarios “con conexiones”

En Estados Unidos, Rodríguez Cabrera trabajó primero en pequeños negocios en Las Vegas. Luego fundó Gran Azul LLC en noviembre de 2024.

Los registros del estado de Nevada lo identifican como manager, mientras que Marcel Blanco Fernández aparece como miembro, lo que apunta a una posible copropiedad.

La empresa ha tenido una rápida expansión, con sedes en Miami, Orlando, Houston, Phoenix y Fort Myers, además de una fuerte presencia en redes sociales.

“Gran Azul creció como la espuma”, dijo una fuente del sector. “Pero muchos se preguntan de dónde salió tanto capital”.

Lujo, yates y su vínculo con “El Cangrejo”

Videos difundidos por América TeVé en 2023 muestran a Rodríguez Cabrera navegando en un yate junto a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, disfrutando de langostas y bebidas, escenas prohibidas para la mayoría de los cubanos, a quienes no se les permite acceder a embarcaciones privadas.

Según fuentes familiares, la amistad surgió a través de Sheyla Puentes, madre de las nietas de Raúl Castro.

“Aunque esa relación terminó, la amistad entre Jorge Javier y Raúl Guillermo continuó. Le hacía encargos y viajes de compra a EE.UU. y México”, aseguró un pariente.

Silencio, bloqueo y una fortuna rodeada de interrogantes

Rodríguez Cabrera ha evitado declaraciones públicas.

Un hombre que respondió su teléfono dijo no conocerlo y, poco después, su cuenta de Instagram fue eliminada.

Su presunto socio, Marcel Blanco Fernández, bloqueó todo contacto tras un primer intento de comunicación.

La opacidad sobre el origen de su fortuna y las operaciones de Gran Azul LLC continúa generando inquietud dentro de la comunidad del exilio cubano.