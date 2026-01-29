americateve

Trump

APOYO A TRUMP EN MIGRACIÓN SE DESPLOMA: ENCUESTA REVELA QUE LA MAYORÍA CREE QUE ICE "SE PASÓ DE LA RAYA"

El apoyo a la política migratoria de Trump cae a su nivel más bajo. Una encuesta revela que la mayoría de los estadounidenses cree que ICE ha ido demasiado lejos tras tiroteos mortales durante protestas

americateve | Redacción América Noticias Miami
Trump ICE

Los tiroteos mortales contra ciudadanos estadounidenses durante protestas contra ICE reavivan el debate nacional sobre las deportaciones masivas

El respaldo público a la política migratoria del presidente Donald Trump comienza a erosionarse, luego de que una mayoría de estadounidenses afirmara que las medidas represivas impulsadas por su Administración “han ido demasiado lejos”, según una nueva encuesta nacional.

De acuerdo con el sondeo, solo el 39 % de los adultos aprueba la gestión de Trump en materia de inmigración, mientras que el 53 % la desaprueba, marcando el nivel más bajo de aprobación registrado por las encuestas de Reuters desde el regreso del mandatario a la Casa Blanca.

Caída significativa en un tema clave para Trump

En febrero del año pasado, pocas semanas después de su segunda toma de posesión, Trump contaba con un 50 % de aprobación y 41 % de desaprobación en inmigración, impulsado por el endurecimiento inmediato de la frontera sur y la reducción del flujo migratorio desde México.

La inmigración fue uno de los pilares centrales de la victoria republicana en 2024, cuando Trump y el Partido Republicano recuperaron la Casa Blanca, el Senado y defendieron su ajustada mayoría en la Cámara de Representantes.

Sin embargo, el panorama cambió drásticamente tras dos tiroteos mortales que involucraron a ciudadanos estadounidenses que protestaban contra operativos de ICE.

Muertes que sacuden la opinión pública

A inicios de mes murió Renee Good, madre de tres hijos, y el pasado fin de semana fue abatido Alex Pretti, enfermero de la UCI de un hospital de la Administración de Veteranos, durante una protesta en Minneapolis mientras grababa un operativo federal de inmigración.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó inicialmente que Pretti representaba una amenaza armada y que los agentes actuaron en defensa propia. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, llegó a calificar el incidente como “terrorismo interno”, mientras que el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, lo describió como un “aspirante a asesino”.

No obstante, videos difundidos en redes sociales muestran a Pretti aparentemente auxiliando a una mujer derribada por agentes, mientras era rociado con gas pimienta. Testigos aseguran que sostenía un teléfono móvil, no un arma, cuando fue reducido y posteriormente abatido.

En un comunicado citado por AP, la familia de Pretti denunció:

“Las repugnantes mentiras que la administración ha dicho sobre nuestro hijo son censurables y repulsivas. Era un buen hombre”.

La percepción pública cambia

La encuesta revela que:

  • 58 % cree que ICE ha ido demasiado lejos

  • 12 % considera que no ha ido lo suficiente

  • 26 % opina que las acciones han sido adecuadas

La división partidista es marcada:

  • 9 de cada 10 demócratas

  • 6 de cada 10 independientes

    afirman que ICE ha excedido los límites

    frente a solo 2 de cada 10 republicanos.

Advertencia desde dentro del GOP

Larry Jacobs, profesor de la Universidad de Minnesota, declaró a Fox News:

“La aprobación de Trump en inmigración —un tema que le favorecía— ha bajado y sigue bajando”.

Un estratega republicano veterano, bajo anonimato, fue más directo:

“Los errores cometidos han convertido una ventaja en un problema. A la gente no le gusta la inmigración ilegal, pero tampoco las tácticas que están viendo”.

