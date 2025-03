Juez de Carolina del Norte usó uniforme confederado en foto universitaria

Este detalle de una fotografía obtenida por The Associated Press muestra a Jefferson Griffin entre docenas de otros miembros de la fraternidad Kappa Alpha vistiendo uniformes militares confederados a principios de la década de 2000, cuando Griffin, un juez que en 2025 busca ocupar un lugar en la Corte Suprema de Carolina del Norte, era estudiante en la Universidad de Carolina del Norte. (AP Foto)

Las fotografías, que fueron obtenidas por The Associated Press, son de cuando Griffin era estudiante en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill desde 1999 hasta 2003 y miembro de la Orden Kappa Alpha, una de las fraternidades más antiguas y grandes de Estados Unidos, con decenas de miles de exalumnos.

"Participé en un evento de fraternidad universitaria que, en retrospectiva, fue inapropiado y no refleja la persona que soy hoy", dijo Griffin en un comunicado. "En ese momento, como muchos estudiantes universitarios, no comprendía completamente las implicaciones históricas y sociales más amplias de tal participación. Desde entonces, he crecido, aprendido y me he dedicado a valores que promueven la unidad, la inclusión y el respeto por todas las personas".