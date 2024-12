Jill Biden anuncia que deja de enseñar en Northern Virginia Community College

La primera dama Jill Biden (cent) junto con Becky Pringle, presidenta de la Asociación Nacional de la Educación (izq) y Randi Weingarten, presidenta de la Federación de Maestros (der) en un evento de agradecimiento en el complejo de la Casa Blanca en Washington el 16 de diciembre del 2024. (AP foto/Rod Lamkey, Jr.) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.