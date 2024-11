Israel está muy lejos de cumplir con ultimátum de EEUU para incrementar ayuda a Gaza

Palestino se reúnen para recibir costales de harina distribuidos por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), en Deir al Balah, Franja de Gaza, el sábado 2 de noviembre de 2024. (AP Foto/Abdel Kareem Hana) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.