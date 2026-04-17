americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

EEUU prorroga dispensa a sanciones al petróleo ruso para aliviar escasez por guerra en Irán

WASHINGTON (AP) — El Departamento del Tesoro de Estados Unidos prorrogó el viernes su pausa en las sanciones a los embarques de petróleo ruso para aliviar la escasez derivada de la guerra con Irán, días después de que el secretario Scott Bessent descartara una medida de ese tipo.

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, habla con periodistas en la Casa Blanca, en Washington, el miércoles 15 de abril de 2026. (AP Foto/Alex Brandon)
El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, habla con periodistas en la Casa Blanca, en Washington, el miércoles 15 de abril de 2026. (AP Foto/Alex Brandon) AP

La llamada licencia general significa que las sanciones de Estados Unidos no se aplicarán durante 30 días a los embarques de petróleo ruso que ya estuviera cargado en buques tanque hasta el viernes. La medida extiende una licencia similar por 30 días emitida en marzo para el petróleo ruso que había sido cargado hasta el 11 de marzo. La prórroga deja de relieve cómo las repercusiones de la guerra con Irán han impulsado la capacidad de Moscú para beneficiarse de sus exportaciones de energía, que se habían visto limitadas desde la invasión a Ucrania.

Al hablar en la Casa Blanca el miércoles, Bessent descartó extender la licencia. “No vamos a renovar la licencia general sobre el petróleo ruso, y no vamos a renovar la licencia general sobre el petróleo iraní”, había afirmado. El gobierno estadounidense no explicó de momento el cambio de postura. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Dan Caine, le habla a la prensa en el Pentágono en Washington el 16 de abril del 2026. (AP foto/Kevin Wolf)

Más de 10.000 soldados de EEUU refuerzan bloqueo a Irán pero hasta ahora no han abordado barcos

Corredores bursátiles en la sede de la Bolsa de Valores de Nueva York el 13 de abril del 2026. (AP foto/Seth Wenig)

Wall Street abre en alza mientras inversionistas están atentos a conversaciones sobre la guerra

Luis Díaz celebra con sus compañeros tras anotar el tercer gol del Bayern Múnich ante el Real Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones, el miércoles 15 de abril de 2026, en Múnich. (AP Foto/Lennart Preiss)

Luis Díaz sentencia: Bayern Múnich derrota 4-3 al Real Madrid y alcanza las semis de la Champions

Javier Mascherano, técnico del Inter Miami, durante el partido contra Nashville en los octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF, el miércoles 18 de marzo de 2026, en Fort Lauderdale, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Javier Mascherano se va de Inter Miami, 4 meses después de ganar el campeonato de la MLS

Destacados del día

Trump asegura que muy pronto la fuerza militar de EE.UU. traerá un nuevo amanecer para Cuba

Trump asegura que "muy pronto" la fuerza militar de EE.UU. traerá "un nuevo amanecer para Cuba"

EEUU fija condiciones a Cuba tras reunión histórica en La Habana

EEUU fija condiciones a Cuba tras reunión histórica en La Habana

Se desploma el precio del petróleo tras reapertura del estrecho de Ormuz

Se desploma el precio del petróleo tras reapertura del estrecho de Ormuz

🚨 Dron militar de EEUU realiza vuelo de vigilancia alrededor de Cuba

🚨 Dron militar de EEUU realiza vuelo de vigilancia alrededor de Cuba

🚨 Choque en la Palmetto deja un fallecido; autoridades investigan posible suicidio

🚨 Choque en la Palmetto deja un fallecido; autoridades investigan posible suicidio

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter