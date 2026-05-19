Compañía canadiense cancela plan de disolver proyecto conjunto con Cuba

La empresa, que tiene 32 años de presencia en Cuba, indicó que detuvo el plan de disolución tras consultas continuas con sus asesores, partes interesadas y autoridades gubernamentales, y después de obtener información adicional.

Canadá es la segunda mayor fuente de inversión directa en Cuba, particularmente en minería, energía eléctrica, petróleo y gas.

La compañía con sede en Toronto señaló que ha recibido de manera preliminar “una posible oportunidad de preservación de valor”, que está evaluando, pero no hay garantía de si esto avanzará ni cuándo.

Sherritt y la empresa cubana General Nickel Co. S.A. poseen cada una una participación del 50% en la empresa conjunta Moa, que extrae níquel en Cuba y lo envía a Canadá, donde se refina.

La compañía mantiene la suspensión de su participación directa en las actividades de la empresa conjunta en Cuba, que anunció a principios de mayo después de que Estados Unidos intensificara la presión sobre el país caribeño.

Sherritt manifestó que aún enfrenta una serie de dificultades operativas, financieras y legales agudas, incluida la capacidad de cumplir con los convenios de su deuda, mientras trabaja para abordar la ampliación de las sanciones.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha defendido la decisión del gobierno de Trump de imponer nuevas sanciones a Cuba.

Las autoridades cubanas sostienen que las sanciones constituyen un castigo colectivo destinado a estrangular la economía de la isla, y argumentan que las políticas del gobierno de Trump muestran un desprecio por el bienestar del pueblo cubano en favor de obtener ventaja política.

Las nuevas sanciones contra La Habana llegan bajo el peso de un bloqueo energético de Estados Unidos que ha provocado apagones y escasez de gasolina y agua.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP