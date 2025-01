Informe de la FAA Revela Falta de Personal en la Torre de Control Durante Accidente Aéreo en Washington D.C.

El documento, obtenido por The New York Times, indica que en el momento del accidente solo un controlador estaba a cargo de las operaciones, cuando normalmente se requieren dos para gestionar de manera eficiente los aterrizajes, despegues y el tráfico de helicópteros. Esta situación incrementa el riesgo de errores en la coordinación, ya que los pilotos de aviones y helicópteros operan en frecuencias de radio separadas y pueden no escuchar las instrucciones dirigidas a otros.