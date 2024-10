"Inaceptable" : Obama, preocupado por la falta de apoyo de los votantes negros a Kamala Harris

Compartir en:









El expresidente Barack Obama habla durante un mitin de campaña en apoyo a la candidata presidencial demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, el jueves 10 de octubre de 2024, en el Fitzgerald Field House de la Universidad de Pittsburgh, en Pittsburgh. (Foto AP/Matt Freed) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El expresidente Barack Obama expresó su preocupación por la escasa motivación de la comunidad negra hacia la candidata demócrata Kamala Harris, durante un acto de campaña reciente.

En su discurso, Obama se dirigió a la comunidad afroamericana, a la que llamó "hermanos", y calificó como "inaceptable" la falta de entusiasmo hacia Harris, al tiempo que criticó duramente a Donald Trump.

"¿Están considerando no participar o apoyar a alguien con un historial que los ha denigrado porque creen que eso es ser fuerte, que eso es ser un hombre?", cuestionó Obama en referencia a Trump, durante el mitin en Pittsburgh, Pensilvania. Estuvo acompañado por el senador demócrata Robert P. Casey Jr. "Trump ha mostrado sistemáticamente desprecio, no solo por las comunidades, sino por ustedes como individuos. ¿Y están considerando no participar?", agregó el expresidente.

Obama no ocultó su decepción al observar que la comunidad negra no muestra el mismo nivel de apoyo que él recibió cuando fue candidato. "Todavía no hemos visto el mismo tipo de energía y participación en todos los rincones de nuestros vecindarios y comunidades como cuando yo me presenté. Y debo decir que esto parece ser más notorio entre los hombres afroamericanos", afirmó.

EEUU-ELECCIONES-HARRIS-OBAMA ARCHIVO - El expresidente de Estados Unidos Barack Obama habla con la vicepresidenta, Kamala Harris, durante un acto relacionado con la Ley de Cuidado de Salud Asequible en la Sala Este de la Casa Blanca en Washington, el 5 de abril de 2022. (AP Foto/Carolyn Kaster, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved. Obama: La falta de apoyo podría deberse a la reticencia hacia una mujer presidenta

Durante su intervención, Obama reflexionó sobre una posible causa del desinterés de los votantes negros hacia Harris. "Me hace pensar, y me dirijo especialmente a los hombres, que tal vez no les atraiga la idea de que una mujer sea presidenta. Encuentran otras excusas y razones para justificarlo", sugirió.

Harris no es la primera mujer candidata de un partido importante en unas elecciones presidenciales, pero sí podría ser la primera en llegar a la Casa Blanca. Los demócratas, alarmados por la pérdida de votantes negros Tradicionalmente, la comunidad negra ha sido un pilar fundamental para el Partido Demócrata en cada ciclo electoral, aportando un porcentaje significativo de votos. Sin embargo, las encuestas recientes muestran un cambio preocupante para las elecciones de noviembre. Según una encuesta del Pew Research Center, el 77% de los votantes negros planea apoyar a Harris, más de diez puntos por debajo de los resultados obtenidos por la fórmula Biden-Harris en 2020. Esta tendencia refleja una fuga de votos de la comunidad negra, algo que ha encendido las alarmas dentro del Partido Demócrata. Para contrarrestar este fenómeno, los demócratas han lanzado iniciativas como "Votantes negros por Biden-Harris", una campaña que se presentó en mayo con el objetivo de frenar esta pérdida de apoyo y mantener la lealtad de la comunidad afroamericana.