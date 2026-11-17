ARCHIVO - Un vehículo de Waymo se exhibe en un evento de Google I/O en Mountain View, California, el 19 de mayo de 2026. (AP Foto/Jeff Chiu/Archivo) AP

El Departamento de Vehículos Motorizados de California emitió la prohibición el miércoles pasado después de dos incidentes en vías rápidas de California, incluido uno en el que tres vehículos de Waymo sin conductor ingresaron a una zona de obras, indicó Jonathan Groveman, portavoz del departamento, en un comunicado.

Un portavoz de Waymo escribió en un correo electrónico que la empresa ha “restringido temporalmente los viajes comerciales en vías rápidas en todos los mercados donde operamos ese servicio”, aunque “continúa realizando pruebas en autopistas con especialistas capacitados al volante”. Los vehículos autónomos de Waymo se han expandido a las vías rápidas en el Área de la Bahía de San Francisco, Los Ángeles, Phoenix, Miami y Austin, según la empresa.

El incidente en la zona de obras ocurrió el 5 de noviembre y el segundo incidente, en el que participaron vehículos de la Patrulla de Caminos de California, ocurrió al día siguiente en una autopista de San Francisco, de acuerdo con Groveman.

Un video del incidente del 6 de noviembre circuló ampliamente en redes sociales la semana pasada. En las imágenes, se ve a un vehículo de Waymo intentando rebasar a vehículos de la Patrulla de Caminos de California que realizaban control del tráfico.

“El Departamento determinó que las operaciones sin conductor de Waymo en vías rápidas representan un peligro inminente para la seguridad pública debido a incursiones recurrentes de sus vehículos en zonas de obras activas donde hay trabajadores de la construcción, vehículos y equipos”, señaló Groveman.

El portavoz de Waymo señaló que los “recientes encuentros con zonas de obras en autopistas en la carretera federal 101 en California” no “involucraron lesiones ni colisiones”.

Waymo continúa operando los vehículos con normalidad en las calles, según la empresa.

Las restricciones de California impiden que Waymo opere y pruebe sus vehículos sin conductor en las autopistas de California, según Groveman. Indicó que las restricciones seguirán vigentes hasta que “Waymo demuestre al Departamento que ha tomado medidas correctivas eficaces para atender las deficiencias que dieron lugar a las restricciones”.

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Kelety informó desde Phoenix.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP