Jonathan Torres, portavoz del departamento de bomberos del condado, informó que seis personas fueron trasladadas al hospital con lesiones leves. No dio detalles sobre quiénes eran esas personas.

El capitán Aaron Katon, portavoz de los bomberos, explicó que las cuadrillas realizaban una perforación rutinaria a unos 46 metros (150 pies) bajo tierra en el vertedero Chiquita Canyon, en Castaic. Se toparon con gas que se produce de manera natural en los vertederos debido a la descomposición de la basura.

“A medida que ese gas escapó por ese agujero, arrastró consigo pequeños fragmentos de basura en descomposición, lo que dio la apariencia de una gran nube que se elevó en el aire”, señaló Katon.

Tras el incidente, las autoridades monitorearon el aire y determinaron que no representa ningún peligro para nadie en la comunidad, indicó Katon.

Para la noche del lunes, la columna había disminuido de manera significativa, agregó.

La oficina del gobernador Gavin Newsom indicó en un comunicado que está monitoreando la situación.

La ciudad de Santa Clarita advirtió al público que evitara el área alrededor del vertedero y comunicó a algunos residentes cercanos que debían estar preparados para evacuar.

La instalación es un vertedero de residuos sólidos de 259 hectáreas (639 acres), según el Departamento de Control de Sustancias Tóxicas de California.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP