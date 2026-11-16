El gobernador de California, Gavin Newsom, al centro, acompañado por el gobernador de Leópolis Oblast, Maksym Koztskyi, segundo de izquierda a derecha, enciende una vela en la tumba de un soldado ucraniano, el domingo 15 de noviembre de 2026, en Leópolis, Ucrania.(Oficina del Gobernador de California vía AP) AP

El gobernador del estado más poblado de Estados Unidos informó que el domingo visitó la ciudad ucraniana de Leópolis para mostrar su apoyo al país en la prolongada guerra. Indicó que las donaciones provienen de suministros excedentes en California y se suma a los donativos realizados al inicio del conflicto.

Newsom se prepara para dejar el cargo luego de ocho años y sopesa la posibilidad de postularse a la presidencia de Estados Unidos en 2028.

El presidente estadounidense Donald Trump ha destacado recientemente la posibilidad de un acuerdo para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania. Pero países de la Unión Europea acusaron el lunes a Rusia de tratar de prolongar las conversaciones mientras bombardea centrales eléctricas y demás infraestructura crítica a medida que se acerca el invierno.

La Casa Blanca señaló en octubre que la primera dama Melania Trump había negociado un alto el fuego para ayudar con la entrega de asistencia humanitaria y permitir la evacuación de civiles de una zona devastada por la guerra.

Los suministros de California incluyen un hospital de campaña de 50 camas, el cual cuenta con concentradores de oxígeno, sillas de ruedas y material para el cuidado de heridos. El estado también entregará más de 1.300 camas de hospital adicionales, más de 11 millones de vendas, miles de kits para el cuidado de heridas y 20 generadores portátiles.

“El pueblo de Ucrania no eligió esta guerra”, afirmó Newsom en un comunicado, y añadió: “Ningún pueblo que lucha por su libertad debería tener que preguntarse si está solo. California está con Ucrania”.

La Casa Blanca arremetió contra el anuncio de Newsom, utilizando el apodo despectivo con el que Trump se refiere al gobernador.

“Demócratas como Newscum aplaudieron a Joe Biden mientras su debilidad permitía que Rusia invadiera Ucrania”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, al defender la respuesta de Trump a la guerra.

Newsom también visitó las tumbas de soldados ucranianos, recorrió un centro de rehabilitación para personas heridas durante la guerra y visitó empresas de tecnología de defensa.

Al inicio de la guerra, California donó cinco puestos médicos de campaña, más de 4.300 chalecos antibalas y casi 1.600 cascos, informó la oficina del gobernador.

—

La periodista de The Associated Press Sophie Austin en Sacramento, California, contribuyó con este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP